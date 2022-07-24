罗马教皇方济各到访加拿大 向原住民再次道歉

天主教/加拿大

罗马教皇方济各于7月24日起首次对加拿大进行访问，到访埃德蒙顿、魁北克市和伊魁特三地，向一个多世纪前天主教教会给加拿大原住民造成苦难再次道歉，以推进与加拿大原住民在寄宿学校历史问题上的和解。

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罗马教皇方济各从今天开始到7月30日对加拿大进行访问，也是历任天主教教皇第四次、现任教皇首次到访加拿大。

方济各教皇先后到访埃德蒙顿、魁北克市和伊魁特三地，与加拿大原住民印第安人团体会晤，开启其“忏悔之旅”，旨在推进与加拿大原住民在寄宿学校历史问题上的和解。

从 19 世纪末到 1990 年代，约有 15万名原住民的儿童被强制收容在 130 多所寄宿学校里，这些学校由加拿大国家出资，大多由天主教会管理。

这些原住民儿童被迫与家人和自己的语言和文化隔离，在住宿学校经常成为暴力的受害者，有时甚至受到性侵。 当时加拿大政府的目标是要通过这种方式把原住民的儿童改造成“小加拿大人”，迫使原住民合作从而占据他们的土地。

加拿大官方消息显示在这段期间在天主教的住宿学校中有约6千名儿童死亡，其中大多数死于传染病。

今年四月初，加拿大原住民社区领袖组成代表团前往罗马，在梵蒂冈与教皇进行多次会面，教皇方济各就天主教会曾经在加拿大原住民寄宿学校系统中担任的责任作出“历史性”道歉，对寄宿学校系统中发生的虐待和不尊重原住民身份、文化和精神价值的行为表示“悲伤和羞愧”，同时表达了到访加拿大的愿望。

本次罗马教皇方济各将再次请求当地原住民原谅。