25岁的丹麦车手温格高赢得其首个环法自行车赛冠军

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丹麦车手温格高(Jonas Vingegaard)在与卫冕冠军斯洛文尼亚车手波加查（Tadej Pogacar）经过了三周惊心动魄的对决中脱颖而出，于周日赢得了他的第一个环法自行车赛冠军。现年25岁的温格高成为自1996年比耶·里斯（Bjarne Riis）以来，第一位赢得环法自行车赛的丹麦车手。

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去年输给波加查，获得环法自行车赛亚军的温格高在今年的山区赛段中建立了优势。他首先在阿尔卑斯山的赛段中从波加查手中夺走了黄衫，本周又在前往法国西南部欧达康(Hautacam)度假区的最后一个比利牛斯山赛段中，展示了令人印象深刻的实力。

波加查在与时间赛跑中也占了上风，在周六的个人计时赛中比波加查更快完成赛段，有效地确保了在周日取得冠军。

最终，在今年的环法自行车赛上波加查获得总成绩亚军，2018年的赛事冠军——英国车手、36岁的托马斯（Geraint Thomas）赢得了总成绩的第三名。

周日，温格高站在环法自行车赛的领奖台上说：“这对我来说简直是意义重大的”。温格高在他的伴侣和他的小女儿面前首次赢得了环法自行车赛冠军。温格高说，如果没有她们，他“永远无法做到这一点”。

温格高说，这场胜利“对我来说是巨大的，令人难以置信”。他补充说：“我想感谢的人太多了，但我不知道从何说起”。温格高特别赞扬了在他的家乡丹麦开始比赛的组织者。他还称赞队友比利时骑手瓦特·范·艾特（Wout van Aert）的表现是“惊人的”，并称赞他是“世界上最好的骑手”。

温格高补充说：“我们有一个计划，我们完全按照计划行事，我的所有队友都超越了自己。”身着黄色领骑衫的他在香榭丽舍大道的领奖台上表现得溢于言表，把女儿和第一名的奖杯抱在怀里庆祝。