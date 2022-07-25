法国政府即将颁布更严厉的节能规定

法国节能新规

法国能源转型部长帕尼耶-鲁纳歇（Agnes Pannier-Runacher）7月25日宣布，为节约能源，她将出台节能法令，强制空调商店不得敞开大门，并减少照明广告持续时间，违者罚款。

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法国能源转型部长昨天7月24日对《星期日报》说："在接下来的几天里，我将发布两项政令”：“第一项将禁止所有城市在凌晨1点至6点之间开照明广告”，"但机场和火车站除外"；“第二项政令将禁止商店在使用空调和暖气工作时敞开大门"。

帕尼耶-鲁纳歇部长在蒙特卡洛电台RMC解释自己这个决定时说：“敞开大门"意味着多出20%的能源消费（......）这是荒谬的"。

之前在7月中旬，法国经历一场特殊热浪时，里昂、贝桑松和巴黎等市政府已发布地方政令，要求开空调的商店不得敞开大门，否则会被罚款。

法国政府计划将这一做法推广到全国，并对违反者处以最高750欧元的罚款。不过，最初阶段将侧重于向店主通告。

至于照明广告，目前法国这方面的规定对居民人数多于或少于80万的城镇进行了区分：居民人数少于80万的城镇，在凌晨1点至6点之间禁止使用照明广告。在人口较多的地区，规则取决于当地的广告法规（如果有的话）。现行法律还规定，凌晨1点后应关闭照明标志和商店窗户。