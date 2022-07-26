喀麦隆人评马克龙出访关注中法竞争

中国/法国/喀麦隆

马克龙出访非洲的首站是喀麦隆，鉴于中国在非洲日益重要的经济投资以及政治影响，中法在喀麦隆是否存在一种竞争关系?

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对此，法国非政府组织香港非洲组织(Afrique Hongkong)的负责人喀麦隆人Joel Engo向法广表示: «我并不认为中法在喀麦隆存在一种竞争关系，由于法国在当地不再有经济上的投资实力，可以说中国的投资在某种程度上弥补了这一短缺，当然这仅仅是喀麦隆一国的情况，并不是非洲其他国家的情况，中国到目前为止仅仅活跃于经济领域，而法国则在政治领域施加影响。中国在喀麦隆的投资主要在大型的基础设施领域，例如修建首都人民大会堂等建筑，喀麦隆国会大厦等等，而不是同日本一样修建学校以及医院等有利于民生的建筑。中国投资造成喀麦隆国家财政的负债率不断上升，中国债务占喀麦隆债务总金额的百分之四十，喀麦隆已经逐渐成为非洲中国债务陷阱的象征。»

作为生活在法国的喀麦隆人，对马克龙的访问有何期待? Joel Engo 回答说 :«喀麦隆人期待法国不再支持喀麦隆政府，允许喀麦隆的反对党非政府组织能够正常的运作，不再支持现政府的镇压性政策，释放被关押在监狱中的政治犯，因为在喀麦隆有许多政治犯被以普通罪犯的罪名而关押。»