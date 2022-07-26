巴黎2024奥运会还有2年 马克龙保证没有“奥运税”

巴黎2024奥运

巴黎2024年夏季奥运会还剩两年之际，法国人开始关心是否会因这场活动增加税收。三分之二受调者赞成在塞纳河上举行开幕式。

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巴黎2024年夏季奥运会进入两年倒计时（26/07-11/08/2024）。法国总统埃马克龙今天7月26日周二在接受法国体育报《L'Equipe》（队报）采访时保证说，"不会有与2024年巴黎奥运会相关的奥运税"，他并解释说，"奥运会的资金由奥运会自身提供"。

据法新社介绍，将有100万张24欧元的门票被出售。40万张门票将分发给年轻人、残疾人和为奥运会作出贡献的地方当局的公务员。

根据《巴黎人报》今天周二公布的民意调查，47%的法国受访者表示对巴黎奥运会“无动于衷”，26%的人表示感兴趣，19%的人表示担心，7%表示渴望，1%的人没有发表意见。

这项民意调查是在埃马纽埃尔-马克龙在爱丽舍宫召开的关于奥运会主题的"现场会议"第二天公布的，该会议旨在评估该活动的所有主要利害关系。

调查显示，只有54%的法国人计划"通过媒体关注赛事"，12%的人想"买票参加活动"，9%的人想现场参加开幕式，8%的人想参加闭幕式，6%的人准备以志愿者身份或应聘的方式参与奥运会。

至于其他方面，65%的受访者"赞成"在塞纳河上举行开幕式，而在安全这一关键问题上，72%的人认为其他城市会提供良好的安全保障，但巴黎只有66%。

最后，对于75%的受访者来说，巴黎2024年奥运会的预算将被超出，对于53%的受访者来说，法国的奖牌总数将与上届奥运会相当，而26%的受访者预测奖牌数量会更多，19%的受访者认为奖牌数量将更少。

该调查在1,019名18岁及以上法国人口的代表中进行，于7月20日和21日通过自填式问卷进行了访谈，采用了配额法。