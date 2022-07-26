法国动员医学院学生 加速接种猴豆疫苗

法国/猴豆疫苗

法国卫生部长弗朗索瓦·布劳恩7月25日表示，动员医学院学生来加大法国接种猴豆疫苗力度。相关协会认为政府接种疫苗措施有缺陷，批评政府缺乏抑制猴豆疫情爆发手段。

广告 继续浏览后续

法国卫生部长弗朗索瓦·布劳恩本周一通过电视表示法国将征集医学院学生了加大接种猴豆疫苗力度。目前巴黎设置了一个专门接种猴豆疫苗中心，已经准备了4万2千剂疫苗，有6千多人接种。

法国相关协会认为政府接种疫苗措施有缺陷，批评政府缺乏抑制猴豆疫情爆发手段。

法国公共卫生部最新数据显示全国有1567个猴豆感染确诊病例，其中将近一半在巴黎大区，主要是男性，成年人的年龄从18岁到84岁不等。

法国LGBT协会指出法国政府应对猴豆疫情准备不足，缺少透明度，病人很难找到医生诊断。

法国政府从7月8日起扩大接种猴豆疫苗范围，包括男性之间发生性行为者，变性人和跨性以及性工作者，此前只有接触到感染者才进行接种。

世卫组织于7月23日宣猴豆是国际公共卫生紧急事件，世卫组织启动了最高级别的警戒状态，除了欧洲的风险较高之外，全世界的风险相对适中。

近期猴豆病毒迅速传播，已在大约75个国家发生病例，传染了超过1万人，5名死亡病例，欧洲是“震中”地区。