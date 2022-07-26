法国所有部长被吁暑期留巴黎至8月7日 且须24日返回工作

法国总理府呼吁今年暑假所有部长要留巴黎直至8月7日。然后，那些出外度假者，必须于8月24日结束假期，返回巴黎工作。负责政府国会关系联络的次长宣布，今年也是20 年来，第一次在 9 月将不举行国会的非常会议。

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根据日期为周五(22日)的一份法国总理府发布的一份通知中，要求这些部长们“参与国会工作直到议期结束”，留在巴黎直至8月7日，直到议期结束”。然后 出外度假者必须于8月24日结束假期，返回巴黎工作。该通知是由《巴黎人报》披露并由《费加罗报》咨询到的内容。

显然的，法国政府的部长们必须在留在巴黎直至 8 月 7 日星期四。 这也是让国会能够最终通过当下的三项法案所需的时间，亦即健康法案、购买力法案和修正预算。

通知还说，即使这些政府成员度假不在巴黎，他们也必须保持在可联系状态：他们必须先提供联系方式、休假日期和其度假别墅的地址后，才能离开。

通知指出，这些部长们必须“选择一个与其工作职责相适宜的度假目的地”，亦即：能够在紧急情况下迅速动员。

10 月 3 日重返议会：根据一项不成文的规定，部长们被要求不要前往国内目的地距离超过两小时的度假目的地。至于法国总统马克龙，这个暑假应该会前往布雷甘松堡（Fort Brégançon）度假，这是他担任总统后，每年夏天都会去的瓦尔省的法国总统官邸。

这段假期过后，政府成员最迟必须在 8 月 24 日（这是收假后的部长会议日期）返回巴黎。 但国会的公开会议要等到 10 月 3 日重新开启。

负责国会关系事宜的次长弗兰克·里斯特周二(26日)宣布，这是20 年来第一次在 9 月将不举行非常会议。根据他的说法，目的是：“给与时间来与议员和法国民众就学年开始时的议题文本进行磋商”。

这可能也是为了能部署设立总统马克龙一直以来心心念念的那个“全国重建委员会”；该委员会原定于 6 月底推出，已被推迟到 9 月中旬。

开学后的第一个法律草案，将讨论那些10 月 31 日即将到期的失业保险法规的延长。