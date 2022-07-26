法国检察院启动俄罗斯权贵在法资产调查

法国/俄罗斯/腐败

法新社从消息人士处获悉，法国国家金融检察院接受了非政府组织透明国际组织的投诉，并且于7月1日开始调查与俄罗斯总统普京关系密切的俄罗斯寡头在法国的资产。

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国际反腐败组织 "透明国际 "于5月底在巴黎就对 "与-普京关系密切的俄罗斯商人和高级官员 "可能在法国 "清洗 "不义之财提出了申诉。

非政府组织主席帕特里克-勒法斯（Patrick Lefas）表示：他们已经通过各种来源，制定了一份关于俄罗斯寡头和与俄罗斯政权关系密切的人在法国的房地产资产的清单，并收集一系列这些房地产资产的非法来源的线索，确定了一条财产链。

透明国际的律师William Bourdon庆幸俄罗斯寡头的BMA（不义之财）的司法篇章已经开启。他认为，乌克兰战争的发生的 "冻结措施（资产，编者注）"在某些情况下将成为加速调查的因素，并将允许采取广泛的扣押措施，在刑事定罪的情况下，将被没收。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，国际社会已经制定了一份俄罗斯寡头的名单，他们的资产被冻结。在法国，一些房产（别墅、庄园、公寓）已经上市，在蓝色海岸、罗纳-阿尔卑斯大区、巴黎以及西南地区。

透明国际律师表示调查也将追究协助俄罗斯寡头用不义之财来投资房地产行业的房地产商以及中介人员。