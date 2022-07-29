人权组织批评马克龙会晤沙特王储

法国/沙特人权

法国总统马克龙与沙特王储本·萨勒曼7月28日晚在爱丽舍宫会晤并共进晚餐

法国总统马克龙与沙特王储本·萨勒曼7月28日晚在爱丽舍宫会晤，人权组织批评，并在向巴黎法院提出上诉，指控本·萨勒曼参与酷刑和强迫失踪。

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法国总统马克龙与沙特王储本·萨勒曼昨晚在爱丽舍宫会晤并共进晚餐，鉴于俄乌战争导致世界能源价格飙升，沙特是世界最大能源出口国，西方试图说服沙特提高产量来缓解能源市场压力，马克龙向这位王储表达了欧洲人的期望。

目前本·萨勒曼是沙特实际统治者，他周四到访巴黎，此前他先后与美国总统拜登在沙特举行会谈，随后到访希腊。

西方期望与这个海湾阿拉伯石油巨头重新建立关系，以对抗伊朗、俄罗斯和中国在该地区日益增长的影响力。

人权问题是本次会晤的另外一个关注的焦点，这是自 2018 年10月沙特特工在沙特阿拉伯驻伊斯坦布尔领事馆谋杀卡舒吉以来，沙特王储首次访问欧盟成员国。

人权组织对此表示愤怒并且批评法国总统马克龙与其在爱丽舍宫共进晚餐，人权组织周四还针对本·萨勒曼向巴黎法院提出上诉，指控他参与酷刑和强迫失踪。

此前联合国调查将记者卡舒吉被害事件称之为“沙特阿拉伯应对法外处决负责”。