法国气温下周将再次上升，干旱进一步加剧

法国/气象

法国气象局周五晚间宣布，法国气温下周将会再一次上升。另外，虽然有暴雨，但干旱状况将进一步加剧。

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法国某些地区刚刚走出第三波热浪、气温开始下降，但是，法国气象局预测说，从8月7日星期天开始，气温将再一次升高。仍然根据法国气象局的预测，虽然近日会有暴雨，但是，法国土壤的干旱程度仍将继续恶化。

法国气象局周五晚间宣布，“法国本周末从西北部开始降温，之后，从周日起，法国西南部的气温将再次开始上升；周一，法国北半部的气温也开始上升。”

法国气象局预计，周日，西南部地区的气温将达到33°C至35°C，地中海地区的气温则会保持稳定或略有下降。

周一，气温继续上升并到达北半部地区：预计西南部到东南部的气温为35°C至37°C。法国大部分地区的最高温度则有可能是在32°C至36°C之间。

随着今年夏季法国持续高温，法国土壤出现了严重的干旱。法国气象局指出，在全国层面，自7月17日以来，法国每天都在创下土壤干旱的新纪录。8月中旬之前，土壤干旱的状况很可能会在很多地区变得更糟。

法国气象局预计，本周末，多个地区都有暴雨，然而，暴雨并不足以弥补7月份的历史性的全国降雨不足。

目前，法国有一百来个村镇或街区甚至连饮用水的供应都无法得到保证，不得不使用水罐车来保证饮用水。