60多人试图营救塞纳河中迷路的白鲸

社会

9日晚，60多人组成的救生队准备营救在巴黎塞纳河中迷路近一个星期的白鲸。法国海洋守护者协会负责人拉米亚·埃塞姆拉利对媒体表示：我们决定把白鲸从水中先救出来，放回维斯特雷阿姆(Ouistreham)准备好的海水里，喂养三天之后，让它有足够的体力返回其位于北极的栖息地。

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8月5日报道，法国巴黎西北约70公里的塞纳河畔弗农船闸附近发现了一头迷路的白鲸，从那时起拯救这只北极哺乳动物的行动便开始了。参与营救的有兽医、消防员、科学家和海洋守护者。9日晚，20多名潜水员试图把迷路的白鲸从塞纳河中“捞”出水面。

官员们说，这头白鲸似乎体型偏小，希望公众能够远离它。同时，动物专家们对鲸鱼远离它本来的栖息地而到如此遥远的南方感到困惑。法国科研人员希望通过注射混合维生素来刺激这头白鲸的食欲，让它有足够的体力游出160公里的路程。

另据路透社，环保组织法国海洋守护者协会负责人拉米亚·埃塞姆拉利说：“现在我们面临的挑战将是喂养这头白鲸，并帮助它回到本来的海洋。”

拉米亚补充道，如果直接把白鲸从水里救出来，可能会导致更严重的后果。同时，引导它回到原本的海域也充满风险。

今年5月，专家希望利用声音刺激，将一头4米长的雄性虎鲸引回大海，结果失败了，导致虎鲸在诺曼底的塞纳河上游死亡。