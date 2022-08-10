塞纳河里的大白鲸死了

法国/大白鲸死了

据法国诺曼底省省长宣布，一周多前在塞纳河发现的白鲸，在从厄尔省的一个水闸转移到韦斯特勒姆（卡尔瓦多斯）港的过程中，不得不被安乐死。

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法国诺曼底省省长宣布，"尽管对白鲸进行了前所未有的救援行动，但我们很遗憾地宣布这只鲸鱼的死亡消息。"

法新社自法国韦斯特勒姆（Ouistreham）发布的消息说，一周多前在塞纳河发现的白鲸，在用卡车从厄尔省的一个水闸转移到诺曼底港口后，在抵达韦斯特勒姆（Calvados）时不得不被安乐死。

据卡尔瓦多斯省在一份声明中说："这条白鲸于8月10日星期三上午10点30分抵达位于Ouistreham的边境兽医和植物检疫检查处（SIVEP），在考虑将鲸鱼转移到Ouistreham船闸之前，要进行兽医和健康评估。尽管部署了技术和后勤资源，但不幸的是，这只鲸鱼的健康状况在旅行中恶化了。兽医专家报告了白鲸非常虚弱和呼吸活动的状况。因此，我们与兽医共同决定对其实施安乐死。"

在公共平台上，Sdis的兽医Florence Ollivet-Courtois解释说，这只鲸鱼在周三上午用卡车运输的过程中健康状况恶化了。据兽医解释，“在旅途中，兽医注意到鲸鱼的状况有所恶化，尤其是呼吸方面。这只动物处于缺氧状态，动物的痛苦是显而易见的。”

兽医说：我们决定将它放回水中是不合适的，因此我们必须着手对它进行安乐死。

非政府组织Sea Shepherd也证实了这只鲸鱼的死亡。"我们怀着沉重的心情宣布，这只白鲸没能在移位中存活下来，移位是有风险的，但对于给一只本来注定要死亡的动物一个机会来说是至关重要的。由于它的状况恶化，兽医决定对它实施安乐死。"

一个多星期前在塞纳河发现了这只海洋动物，尽管白鲸通常生活在寒冷的水域，但它的出现引起了轰动，消息甚至超越了法国的边界。