大白鲸今被救出塞纳河

法国/塞纳河大白鲸

原因不明迷失在塞纳河的白鲸周二晚上被拉出位于法国北部的圣皮埃尔-拉-加伦的塞纳河水面，法国方面试图将大白鲸运回到大海。

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据法新社今天报道称，昨夜今晨格林尼治标准时间2点左右，经过6个小时的努力，这只被认为健康状况 "令人担忧 "的800公斤鲸鱼被吊起并被放入一个由起重机拖动的网中，安放在一艘驳船上，有十几名身穿白色大褂的医疗专家照看大白鲸的状况。

据Eure省（Saint-Pierre-la-Garenne所在的省）秘书长Isabelle Dorliat-Pouzet说，白鲸是一种生活在寒冷水域的动物，它出现在塞纳河非常罕见，救援活动敏感，要将白鲸放入一辆空调装置，用稻草或其他舒适的东西铺垫裹身，然后从水中运到海里。

根据副省长的说法，在法国北部Ouistreham港口的一个为白鲸准备的水闸空间，以海水环境接收这只动物，白鲸将在那里停留三天，医护人员观察白鲸健康状况，然后将白鲸导游送入大海"。

这只鲸鱼于8月2日在塞纳河中被发现，自上周五以来一直在位于巴黎西北70公里处的一个水闸限定的水面中。

据法国海洋动物园的专家Isabelle Brasseur说，把白鲸带回海上的行动并非没有风险，因为白鲸已经很虚弱，对压力很敏感。

该报道称，参与救援的24名潜水员和操纵水箱周围绳索的救援人员不得不在昨夜今晨重复数次，以引诱白鲸进入能够将它安全抬出水面的结构。

有少数围观者整夜呆在岸边观看救援行动。