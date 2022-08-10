投射印太影响力 ：法国三架阵风战机将飞抵新喀里多尼亚

法国/印太/军事

法国军队周三8月10号表示，三架阵风战斗机预计将于周五从法国抵达海外属地新喀里多尼亚，并将与美澳新德等国空军一起演习。分析指这法国空军和航天部队在亚太地区资源投射的一部分。

广告 继续浏览后续

这个行动被命名为“飞马22” （Pégase 22），该空中任务还包括两架空客A330 MRTT加油机和两架空客A400M军用飞机。飞行团队在印度和澳大利亚停留两次，行程18000公里，预计将于72小时后，周五晚上在法属新喀里多尼亚降落。

法新社引述新喀里多尼亚武装部队参谋长普术阿（Frederic Puchois）上校说："这项任务旨在表明，法国有能力在世界任何地方保护其利益和公民。“

法国空军和太空参谋长斯特凡-米勒在一份介绍飞马22的文件中说，此次行动的目的也是 "确认法国在这一战略利益区的存在，并加强与该地区众多合作伙伴的联系"。

在南太平洋的法属群岛，阵风战斗机与新喀里多尼亚武装部队的 "海上、空中和陆地资源 "的演习将在库马克（北部）和利福（洛亚蒂群岛）举行，8月16日结束。空中分队将调动约160名人员，还将对新喀里多尼亚不同地区进行飞越，民众能够看到飞机。

普术阿上校指出，这些战机随后将前往澳大利亚，在那里与 "来自澳大利亚、美国、加拿大、新西兰和德国的盟国空军的大约一百架飞机 "一起参加演习，为期三周。

据法国国防部，"在澳大利亚取消出售法国潜艇有关的事件令人失望之后，该军事演习标志着 "与澳大利亚的空中合作重新启动”。堪培拉曾在2021年9月突然宣布取消了购买法国潜艇的大型合同，一度引起两国重大外交危机。

演习结束之后， 这些军机在停靠印度尼西亚、新加坡和法国在阿拉伯联合酋长国的空军基地后，预计于9月18日返回法国。