法总理博尔内将亲临吉伦特省火灾区

吉伦特省特大火灾

法国西南部吉伦特省森林火灾烧毁了6200多公顷树林，超过1万人撤离到安全地方。这已是吉伦特省今年夏季遭受的第二次大火灾。法国总理博尔内（Élisabeth Borne）11日将视察火灾区，展示政府对民众和消防队员的慰问。

广告 继续浏览后续

内政部长热拉尔德·达尔马宁透露说，为遏制火势，政府动员了1000名消防员，9架灭火机和两架水上直升机。

市政府在网上通知需要撤离的居民：带好个人的身份证、贵重物品、准备好宠物，等待撤离的通知。

德莱女士 (Camille Delay) 不得不离开她的房子和她的杂物店。随她离开住处的还有他的儿子和两只小猫。

现年30岁的德莱告诉路透社记者：“到了10日下午，住所周围都是刺鼻的酸味儿。村里的每个人都爬到屋顶上遥望火势有多大。十分钟后，烟雾越来越大”。

一名消防员说：再次疏散这里的居民是意料之中的事情，但一些居民是不愿离开家园的。

18岁阿里松(Allisson Horan)告诉路透社记者：“我宁愿和我父亲留在这里，我们不愿意离开自己的房子和我们相依为命的小狗”。

他还担心地说：“最糟糕的是风向转了，我们居住的房子越来越危险了！”

许多道路和部分高速公路已被关闭。

法国内政部长已经开始向欧盟其他国家求救。内政部长达尔马宁对媒体表示：“我们给盟国打了电话。瑞典人从11日开始借给法国灭火机。毫无疑问，意大利人在未来几天也会给法国提供灭火机”。

法国内政部长补充道：这种欧洲机制允许我们，至少在接下来的几个小时，能够集中其他空中资源”。

法国总理和内政部长敦促公司老板批假，让自愿消防队员能够脱身投入到灭火的行动中。

法国内政部长解释说：法国今年火灾非常严重。10场火灾中有9场是犯罪作为。达尔马宁表示：就拿8月10日来说，全法国有200起不同程度的火势。政府全力以赴，扑灭 了98%的火灾；而剩余的2%变成了熊熊燃烧的大火。