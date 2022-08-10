马克龙与约翰逊电叙法英友情

法国/英国

尽管法国与英国因渔业与移民政策有摩擦，法国总统马克龙和已经宣布辞职的英国首相约翰逊在昨天晚上的电话交谈中赞扬了他们几年来的合作，并强调要继续支持乌克兰。英国首相府发言人说，"他们感谢对方的友谊和友情，并说两国双边合作在许多国际问题上发挥了作用。

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据法新社报道称，马克龙和约翰逊在乌克兰问题上达成共识，并谈论他们的合作友情。然而，由于与英国脱欧有关的争端，特别是关于捕鱼的分歧，以及法国与英国两位领导人的强烈个性，两国关系并不总是顺利。

正在法国南部布雷冈松堡度假的马克龙和约翰逊表示，他们 "坚信双边关系将在未来几年继续加强"。两国还计划在未来几个月内举行峰会，但那时约翰逊将不再任职。

英国首相在几个月的丑闻之后于7月初辞职。保守党成员将在8月就其继任者进行投票，继任者将在9月5日宣布。外交部长Liz Truss是取代前财政部长的热门人选。

据法国总统府说，马克龙和鲍里斯-约翰逊还重申 "他们决心在必要的时间内支持乌克兰，并在合作伙伴之间保持高度协调，以满足乌克兰人民的军事、人道主义和经济需求"。马克龙与约翰逊电话谈及乌克兰战争造成的谷物封锁，他们重申支持欧洲的努力，允许通过公路和河运出口努力。

据伦敦说，马克龙 "赞扬了英国首相在乌克兰问题上显示的领导力。约翰逊一直站在西方支持乌克兰的最前沿。他是2月24日俄罗斯发动侵乌战争开始后第一批前往基辅的人之一。约翰逊在4月9日首次访问后，他于6月17日再访，即在马克龙、德国总理朔尔茨和意大利总理德拉吉联合访问乌克兰的第二天。此后，德拉吉也宣布辞职。