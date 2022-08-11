欧盟积极援手助法救火

法国/森林火灾

多个欧洲国家将派遣增援部队帮助法国消防员，法国消防队周四正在扑灭几场因热浪和历史性干旱而枯萎的森林火灾。法国西南部的一场大火尤为炽烈。

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周四上午，法国又发生了多起火灾，遍布吉伦特省（西南部）、汝拉省（东部）、德龙省、阿韦龙省和洛泽尔省（东南部）。

面对这些大火，法国呼吁提供帮助，几个欧洲国家已经宣布他们正在派遣增援部队。"据法国总统马克龙在一条推特上说：德国、希腊、波兰，以及在接下来的时段里，罗马尼亚和奥地利也将派兵增援。面对大火，我们的伙伴正在向法国提供援助。马克龙说，"感谢他们。欧洲的团结正在发挥作用。"

此外，欧盟委员会宣布，从希腊和瑞典向法国派出了欧盟灭火机队的四架飞机。波兰宣布，它将在周四派出146名消防员到法国南部帮忙。

截至周四晚前，德国共派出了64名消防员和24辆消防车。

法国内政部长Gérald Darmanin周三宣布，在地面上，已经动用1000多名消防员、9架飞机和两架水弹直升机 。

在法国西南部的吉伦特省，火势最为壮观：根据最新的报告，自周二以来，已有6800公顷的土地被蹂躏，而在一个月前，那场怪异的大火已经使14000公顷的土地被烧焦。

法国邻近的葡萄牙，中部大火留下同样的荒凉焦土：据欧洲数据显示，葡萄牙周四动员了1500多名消防员，以结束几天来肆虐埃斯特雷拉山自然公园的森林大火，该大火摧毁了大约1万公顷的土地。