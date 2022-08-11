火与热：法国遭遇不寻常的夏天载入史册

法国/炎热干旱

法国今年遭遇不寻常的夏天。法国人面对更多的火灾和持久的热浪。法国的今夏将被载入史册。

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据法新社今天报道称，在这个将被载入史册的夏天，法国的数千名消防员正在与因热浪和历史性缺雨而干涸的森林中的新大火作斗争。

周三夜幕降临前，法国有八场大火在燃烧，分别位于吉伦特省（西南部）、马恩-卢瓦尔省（西部）、汝拉省（东部）、德隆省、阿韦龙省和洛泽尔省（东南部）。更不用说每天从北到南开始的无数小火了。

在吉伦特省，火势最为壮观，势比红墙，在风的助攻下，在松树中肆虐驰骋，已经吞噬了6000公顷的土地，这是整整一个月前烧黑了14000公顷土地上的怪物大火复燃。有10,000人被疏散，包括朗德地区的2,000人，有些是第二次被疏散。

吉伦特省消防队的部门主管马克-维尔穆伦（Marc Vermeulen）解释说：火势已经向四面八方蔓延，随着温度升高，火势在一些地方已经呈爆炸状了。

法国总理伊丽莎白-博尔内和她的内政部长杰拉尔德-达尔马宁周四奔赴火场，他们急于展开新的动员。内政部长不安地说，他怀疑是纵火者的行为，因为在周三上午8点至9点之间，附近有8处火灾烧开来。

根据政府的说法，今年法国总共有超过4万公顷的土地被烧毁，或者说，根据欧洲卫星数据，有5万公顷的土地被烧毁：无论如何，这是前15年年平均水平的几倍，就像西班牙一样，而夏天还没有结束。

而在周日之前，预计不会有雨。

据法新社说，气候变化最经科学验证的影响之一是，热浪将成倍增加、延长和加剧。热浪的定义有三个标准：温度异常高，炎热的夜晚使身体无法降温，连续数天。科学家们估计，根据本世纪全球变暖的程度，欧洲与热有关的死亡人数可能增加一倍甚至两倍。

法国目前的热浪始于7月31日，是继6月底和7月中旬的热浪之后，今年的第三次热浪。此外，7月已被列为自......1961年3月以来最干旱的月份。

这次的温度比7月中旬要低，当时有几个地区的温度超过了40℃，包括南特（巴黎西部），曾有过42℃的记录被打破。

英国首次经历了40℃。

周四，布列塔尼（西部）的气温将在33至36度之间，再往南则是36至40度。

周五，巴黎地区预计有35度。只有周日从西南方向到来的雷暴会使温度降到30度以下。