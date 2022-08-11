[视频] 法国吉伦特省，一月之内两次发生山火

法国/吉伦特省

在不到一个月的时间内，位于法国东南部吉伦特省（Gironde）发生了两起山火。为了尽快扑灭大火，法国政府动员了来自全国各地超过1000名消防员投入救援工作中。

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火情始终危急。于本周二下午在法国东南部吉伦特省附近爆发的火灾，截止目前已经导致接近6800公顷的植被被烧毁，并且使得当地超过1万名居民被迫因为火情离开自己的住所。

据当地省政府公布的数据，为了尽快控制火势，超过1100名消防员已经到场参加灭火救援行动。另据法国内政部部长，目前现场已经有9架消防飞机以及两架消防直升机的支援。

此外，根据法国总统马克龙最新发布的推文，包括德国、希腊、波兰、罗马尼亚以及奥地利将在欧盟的合作框架下为法国抗击火灾提供帮助。

L’Allemagne, la Grèce, la Pologne, et dans les prochaines heures la Roumanie et l’Autriche : nos partenaires viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l’œuvre ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 11, 2022

但由于今年七月以来极端干旱的天气，叠加高温的影响，火势并不容易控制。根据当地政府发布的文件指出，“当地的植被和土壤在由于一个多月来没有降水而尤其干燥”。这毫无疑问，将会为火势的蔓延，创造有利天气条件。

根据法国总理伊丽莎白·博尔内（Élisabeth Borne）发布的推文，她本人将与内政部部长热拉尔德·达尔马宁（Gérald Darmanin）前往吉伦特省视察灾情。

这已经是吉伦特省一个月以来第二次遭受火灾的袭扰。发生于七月中旬的大火导致了将近21万公顷的植被山火吞没。而此次的火灾，仅仅是在起火后的24小时内，就让近七千公顷的植被化为灰烬。

请点击收看法国电视24台（France 24）的报道：

法国东南部吉伦特（Gironde）省发生猛烈山火，2022年8月10日 © Paris Match