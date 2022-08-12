法国漫画大师“小尼古拉”之父桑佩去世

法国/漫画大师桑佩

法国漫画大师让-雅克-桑佩（Jean-Jacques Sempé）8月11日周四去世，享年89岁。几十年来，他笔下的幽默人物早已融入法国几代人的DNA。

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桑佩的妻子玛蒂娜（Martine Gossieaux Sempé）向法新社宣布了他死讯。法新社说，从20世纪50年代至今，从为《纽约客》、《巴黎竞赛》画报和《快报》绘制图画，到绘制几代人心仪的动漫人物"小尼古拉"专辑，桑佩是一位伟大的混合着幽默和诗意的大师，是嘲笑和谦虚的混合体。

其中“小尼古拉”是桑佩与1977年去世的法国另一位幽默文字大师勒内-戈西尼（René Goscinny）共同创作的人物。

桑佩曾是饱尝继父拳头的孩子，他夹着素描夹子从波尔多来到巴黎，遇到流亡者戈西尼，后者来自一个被反犹太主义弄得伤痕累累的家庭。对于这两位幽默大师来说，创作《小尼古拉》是治愈他们童年创伤的一种方式。

桑佩去世的消息在法国和国外的政治、经济、媒体和艺术领域引发了无数的悼念和反响。

法国总统埃马纽埃尔-马克龙在电报群（Instagram）上说，温柔的讽刺，细腻的智慧，爵士乐：我们永远不会忘记让-雅克-桑佩。他的眼睛和他的铅笔会让我们痛苦地想念。从小尼古拉到兰伯特先生，再到圣日耳曼德佩的散步者，他有一种优雅的气质，总是保持轻松愉快的心情，什么都逃不过他的眼睛。马克龙还在留言处贴出这位艺术家最后发表的绘画。

法国总理伊丽莎白-博恩与几位政府成员一起在她的推特账户上说，桑佩，曾经是绘画，是文字，是微笑和诗，有时让人笑出眼泪，今晚则是悲伤。我向他的家人和亲人们送去我的念想"。

法国文化部长里玛-阿卜杜勒-马拉克（Rima Abdul Malak）在推特上说，桑佩不在了，但他的画作将是永恒的。他的画曾陪着我去贝鲁特、巴黎、纽约"。"他用温柔、诗意和恶作剧，用无穷无尽展开的幽默和绝对的自由，教我们用孩子的眼光看世界"。

《拉比的猫》的作者乔安·斯法尔（Joann Sfar）用他的画向该类型的大师之一桑佩表示了敬意：他说桑佩去世了，这是我第一次确定有上帝在天堂。