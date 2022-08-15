2022软科世界大学学术排名榜：美国大学仍居首位、法国保持不变

高等教育

周一2022上海软科世界大学学术排名榜出台，随着哈佛大学连续20年位居第一，美国大学在榜单上仍旧是名列前茅，法国院校的成绩不变，仍有四家进入前100名榜单。

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和去年一样，在这个全球最佳高等教育机构排名榜的前十名全部由使用英语的盎格鲁-撒克逊大学占据：其中八所美国大学和两所英国大学，软科世界大学学术排名榜是由独立的上海排名咨询公司，在2003年创立至今。

哈佛大学今年再次领先于同胞斯坦福大学居榜首。而另一所美国大学--麻省理工学院（MIT）打入前三，居探花，将去年的英国剑桥挤去了排名第四的位置。

接下来是美国的伯克利大学（第五）和普林斯顿大学（第六）以及英国的牛津大学（第七）。

榜单前100名中， 共有39所美国大学。

在非英语大学中占据领先地位的仍是法国巴黎萨克雷大学，但与2021年的相比，排名下降了3个位置，只居16。此外，虽然还有三所法国大学进入了前100名，但是 排名与去年相比名次也下降了：包括法国高等师范学校（ENS）在内，由几所高等教育机构组合在一起巴黎科学与文学-PSL研究大学，排名第40位，索邦大学（第43位）和巴黎西岱大学（第78位）。

法国高等教育和研究部，周一上午在一份声明中表示 "与2021年一样，有四所（法国）院校进入榜单前100名，其中三所进入前50名，"。

声明还补充说： 根据榜单前20名大学的所在地，排名第16的巴黎-萨克雷大学令法国连续第三年保持其世界第三的位置"，这 也"说明了，法国在国际舞台上的科学影响力 "的排名。

法国高等教育和研究部部长Sylvie Retailleau还在声明中，祝贺其他法国大学也进入不同名次的榜单，如："图卢兹大学（201-300名）、里尔大学（301-400名）、巴黎东区Créteil大学（801-900名）和图卢兹INSA大学（701-800名），以及进入榜单新范围的实验性公共学术机构（EPE），其中包括那些在2022年创建的学术机构（如蒙彼利埃大学、里尔大学和南特大学）"。

部长还强调，前200名中的8所法国大学 "都是经IdEx（卓越计划）或ISITE（科学-创新-领土-经济计划）认证的"。

上海软科世界大学学术排名榜有六个标准，其中包括大学里研究生和教授，获得诺贝尔奖和被认为是数学界的诺贝尔奖--菲尔兹奖--的人数，在各自学科中被引用次数最多的研究人员的人数，以及在《科学》和《自然》杂志上发表论文的数量。

今年，超过2500个高等教育机构接受了评审，来确定榜单前1000名的排名。