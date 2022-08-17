《查理周刊》今讽刺教皇等宗教领袖对刺杀拉什迪事件缄默

法国讽刺报纸《查理周刊》今天在所出新刊中对全世界宗教领袖没有谴责恐怖袭击英国籍作家萨尔曼-拉什迪的事件表示愤慨。

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就拉什迪遭刺杀事件，《查理周刊》揭露宗教界过于沉默。该周刊今天发表社论文章，指"我们听到一些政治领导人表示愤慨，但很少听到宗教当局的声音。"该刊总编辑里斯在社论中写道，伊朗新闻界祝贺这次暗杀企图的肇事者的文章不应掩盖这样一个事实：很少有逊尼派宗教领袖和其他宗教领袖谴责这次暗杀。

Riss是2015年1月《查理周刊》遭恐怖袭击事件中的少数幸存者之一。

《查理周刊》今天在封面的一幅漫画中，表达对教皇弗朗西斯的奇怪沉默感到惊讶。漫画中教皇坐在轮椅上，正抱怨自己的膝盖疼痛。

罗马天主教宗教并不是唯一被批评的对象。《查理周刊》总编的文章写道，"在尊重宗教的名义下，我们的民主社会给人的印象是向最轻微的宗教要求屈服，而宗教没有什么理由被置于人类精神的所有其他表现形式之上。"

在头版漫画中，人们看到这位印度出生的小说家拉什迪出现在纽约街头，他的脸上和眼睛上有被刺伤疤痕。据漫画家菲利克斯评论，"拉什迪会活得更好：因为他终于可以隐姓埋名地行走了。"

《查理周刊》还批评那些最初报道说8月12日在纽约发生的持刀袭击事件的肇事者动机不明的人。专栏作家Yann Diener谴责这种 "故意的愚蠢 "和 "对无知的激情"。

《查理周刊》编辑热拉尔-比亚德愤怒批评说，“在2015年1月和11月之后，在尼斯之后，在布鲁塞尔之后，在斯特拉斯堡之后，在曼彻斯特之后，在塞缪尔-帕蒂之后，在世界各地以伊斯兰教的名义进行的一连串令人难以忍受的屠杀和斩首之后，怎么还能说出这样的胡话？"编辑热拉尔-比亚德问道。

据法新社说，自1989年出版《魔鬼的诗篇》以来，萨尔曼-拉什迪一直受到伊斯兰极端分子的死亡威胁，这部小说引发了伊朗阿亚图拉-鲁霍拉-霍梅尼的 "法特瓦"追杀令，要求暗杀拉什迪。