法国驳回马里的无端指控

马里/法国/恐怖主义

马里17日报告向联合国安理会轮值主席国中国写信，要求指控安理会会议，声讨法国对马里的侵略以及法国与恐怖主义圣战组织勾结罪恶。法国今天回应马里政变军政府的指控，称从没有直接或间接支持恐怖主义组织。

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据本台报道，法国由驻巴马科大使馆对马里的指控作出回应。

在马里的指责之后，巴黎站出来驳回。马里在本周早些时候发给联合国的一封信中，马里当局指责法国为萨赫勒地区的恐怖组织收集情报并向他们投放武器和弹药。法国的回应指出，"法国根本从未直接或间接支持过这些恐怖组织。"法国驻马里大使馆回答并回顾过去9年法国的反恐斗争。

8月17日星期三晚上，法国驻巴马科大使馆在推特官方账户上发布信息，连续回顾法国在马里的反恐任务。法国大使馆回顾说，"法国在2013年至2022年期间应马里当局的要求对马里反恐进行了干预"。在这一时期，"法国解放了许多落入恐怖分子手中的马里城市，这些恐怖组织尤其是在廷巴克图和加奥施行恐怖统治，禁封学校、谋杀、虐待。"

法国外交部门继续说："九年来，法国在马里消灭了数百名恐怖分子，并使该地区两个历史性的恐怖主义头目失去了行动能力，他们是伊斯兰国组织领导人阿德南-阿布-瓦利德-萨赫拉维和伊斯兰马格里布基地组织领导人阿卜杜勒-马莱克-德鲁克德尔。

法国大使馆说：“在恐怖组织的所有公报中，法国直到离开当地都被指定是恐怖组织的头号敌人。”

法国大使馆的推特@FranceauMali官方账户坚称，"53名法国士兵（......）在马里牺牲，他们的任务首先是打击恐怖组织"，法国方面说，“近年来，法国在自己的领土上被多起恐怖袭击所肆虐。”

在最后一条推文中，法国驻巴马科大使馆驳回马里外交部的指控。马里声称法国 "为恐怖组织收集情报"，以便 "投放武器弹药"。"法国大使馆说：“法国根本从未直接或间接支持过这些恐怖组织。恐怖组织仍然是法国在全世界指定的敌人。”