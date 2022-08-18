科西嘉岛遭强风和冰雹袭击 马克龙召集视频应急会议

强风加冰雹

法国科西嘉岛18日遭遇强风和冰雹袭击，造成至少5人死亡，12人受伤。风暴也导致约1000户家庭断电。爱丽舍宫宣布，总统马克龙（Emmanuel Macron）18日晚在布雷冈松堡（Le fort de Brégançon）主持应急会议，总理博恩也在场。

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视频会议时间为晚上 7 点 45 分。内政部长达尔马宁 Gérald Darmanin、生态转型部长贝修 Christophe Béchu、陆军参谋长勒科尔尼 Sébastien Lecornu、卫生部长布劳恩 François Braun 和海洋事务的国务秘书臣贝尔维勒 Hervé Berville 将参加视频会议。

法国总理外推特上写道： “我们正在密切监视在陆地和海上进行救援行动”。旅游旺季如火如荼的地中海岛屿将从周四晚 9:00 到周五上午 10:00 处于橙色警戒状态。

爱丽舍宫说，总统马克龙18日已经与科西嘉执行委员会主席吉尔斯·西蒙尼（Gilles Simeoni）进行了两次交谈，以“向他表示全力支持，并向他保证将全力提供援助”。

报道援引法新社报道，法国局部地区在短短数小时内的降雨量超过近几个月的总和。由于当地近几周出现热浪和干旱，降低了土壤吸收水分的能力，因此暴雨引发了洪灾。

科西嘉岛一名地方政府发言人说，科西嘉岛是低压地区的中心地带，出现强风、冰雹、大雨和时速超过220公里的大风。