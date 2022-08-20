马克龙呼吁法国人接受 "自由的代价

法国/二战纪念/乌克兰战争

法国总统马克龙再次谴责俄罗斯对乌克兰发动的野蛮攻击，并呼吁法国人接受付出自由的代价，因为这场战争有可能在欧洲产生严重的经济后果。

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法国总统马克龙是在昨天在举行的纪念1944年8月17日二战中博尔梅斯-莱-米莫萨斯（Var）获得解放78周年的仪式上讲话发表上述呼吁。马克龙说：“我想到我们的人民，他们需要精神力量来面对未来，以抵御不确定因素，无论处于轻松与逆境，都要团结，接受为我们为自由和我们的价值观付出的代价。”

马克龙并说说："自从俄罗斯总统普京于2月24日发起野蛮的攻击以来，战争瞬间就已经重返欧洲土地。"

此前稍早，马克龙昨天白天再次与克里姆林宫领导人进行电话交谈。马克龙与普京显示赞成向位于扎波罗热的乌克兰核电站派遣一个国际专家团，该核电站在俄罗斯控制之下，但遭到多次轰炸。多方表达会出现新的切尔诺贝利核事故危险的担心。

据马克龙说，在这场就在我们的家门口雷声隆隆的战争 中，乌克兰人民在面对俄罗斯军队及其帮凶者的可怕攻击， 做出英勇抵抗。马克龙称赞乌克兰人民勇敢。同时他说，“复仇的幽灵、对国家主权的公然侵犯、对人民的不可容忍的蔑视、帝国主义的意志正从过去走来重新出现，强加在我们欧洲、我们的邻国和我们的朋友的日常生活中。”

据法新社说，法国总统在7月14日的国庆采访中，已经对法国人发出今年秋冬艰难的前景警告，有乌克兰战争导致的能源短缺和价格飙升的风险。

马克龙指责俄罗斯将天然气作为一种 "战争武器"，用限制供应来回击欧洲对俄罗斯实施的严厉制裁。马克龙呼吁建立欧洲回归能源集体清醒的逻辑。

俄罗斯天然气巨头Gazprom周五再次宣布，由于 "维修 "原因，将再停止向欧洲输送天然气三天，重新引发了人们对欧洲天然气短缺的担忧。

自7月29日以来，法国总统马克龙一直在Bormes-les-Mimosas的Brégançon堡垒度假，政府首脑博尔内Elisabeth Borne也警告，在生活费用普遍上涨的背景下，夏季度假后不排除有社会动荡。

法国政府各部长最迟将于下周三回到巴黎，参加新一年的第一次部长会议，预计将失业保险到养老金等多项微妙的改革推上落实轨道。

据法新社，马克龙昨天在仪式结束后对记者说，有必要为我们的能源主权而努力，在这场战争中向法国人、我们的公司施以援手。马克龙说：秋季的议程也将以保护就业为标志。"马克龙提及失业保险的议案，该议案收紧获得福利政策。马克龙说， "我们可以朝着充分就业的方向发展，但我们必须继续进行必要的改革。"

马克龙还宣布，汇集了政治、经济、社会和社团力量的国家重建委员会将于9月8日启动，并承诺将特别就公共服务领域进行对话。

约有500人前来迎接总统，马克龙自2018年以来已经五次参加纪念博尔梅斯解放的仪式。