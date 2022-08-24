马克龙警告法国人准备困难时期到来

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法国总统马克龙8月24日警告法国人，未来几个月将是困难的，他谈到‘‘丰富’’ ‘‘理所当然’’ ‘‘无忧’’的结束，返工返校或将发生动荡，冠状病毒大流行和乌克兰战争的社会经济后果正在显现。

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马克龙总统对他的部长们发表讲话时说："我们所经历的时刻似乎是由一系列严重的危机构成的（......），我认为，我们所经历的将更像是一场大动荡或大动乱"。该讲话被例外地播出。

他列举了六个月前开始的乌克兰战争和气候危机的影响，强调了‘‘物质丰富’’的结束，无论是"流动资金"、"技术产品"、原材料还是水。

产业链被冠状病毒大流行打乱，乌克兰战争导致的能源和食品价格上涨推动了通货膨胀，利率上升增加了信贷成本......。法国家庭正处于压力之下，而地平线上的情况并没有得到任何改善。

更糟糕的是，冬季能源价格暴涨的前景可能会限制人们为自己家取暖的能力，而政府帮助人们的预算余地已被过去两年为缓冲冠状病毒（Covid-19）对经济活动的影响而产生的支出所消耗。

法国总统已经在7月宣布，他希望为法国准备一个能源清醒计划。法国人正走出一个以历史性热浪和干旱为标志的夏天，它揭示了全球变暖的影响。

黄马甲再来？

面对这种模式的转变，法国仍记得黄马甲运动，那是从2018年秋天开始的一部分人愤怒的熔炉，并以暴力示威为标志，埃马纽埃尔-马克龙强调称，"我们的同胞可能会有很多焦虑的反应"。

马克龙呼吁政府成员将这些危机"非常清楚地说出来，但不是灾难论"。他补充说，"我希望政府能够信守承诺，遵守我们对国家做出的承诺"。

马克龙称："我希望，在未来几周和几个月内我们能够做到的是：围绕"一条能够使我们巩固我们的主权、我们的法国和欧洲独立的路线"，重申政府和多数派力量非常强大的团结"。

经济学家Philippe Moati周一在France Inter电台警告说，"不满情绪是存在的"，根据他的研究所Obsoco在6月的调查，支持黄马甲运动的法国人的比例已经上升到60%，与2019年2月的高峰期一样多。

在这种情况下，左翼反对派和工会批评了总统的言论，他在4月的大选中以超58%连任，但在6月的立法选举中被剥夺了在国民议会的绝对多数。

CGT工会（劳工总联合会）负责人菲利普-马丁内斯在BFMTV新闻频道上回应称，"这是一个不合时宜的信息。当我们谈论富裕的结束时，我想到的是数以百万计的失业者，数以百万计的经济不稳定的人"。

这位工会领导人警告说，"是否要求人们作出新的牺牲？他将要求，我们将反对"。

一些组织已经呼吁在9月29日举行罢工和抗议活动。