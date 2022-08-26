马克龙说：无论谁当政英国都是法国的朋友

法国/英国

法国总统马克龙今天在阿尔及尔说，"无论谁当领导人，英国都是法国的一个友好、强大的盟国。"马克龙此话是回应英国外相特拉斯奇怪的表态，特拉目前最有希望当选英国首相，接替辞职的约翰逊，她此前拒绝说法国总统是英国的 "朋友还是敌人"。

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正在访问阿尔及利亚的法国总统马克龙对特拉斯回应说，对法国来说，英国是友好国家，无论谁是领导人。法国总统马克龙在对阿尔及利亚进行正式访问的间隙时间里说："无论英国领导人是谁或有时甚至不择言在他们的台词中有可能犯有的小错误，英国人民、英国国家都是法国的一个友好、强大和盟友的国家。

马克龙是在访问阿尔及尔郊区的圣欧根公墓后的新闻发布会上作如上表述。马克龙说：如果我们不能在法国人和英国人之间说我们是朋友还是敌人，我们将面临严重问题。当然朋友和敌人两个词都不模糊中立。

马克龙还说，"在生活中迷失方向永远不是好事。如果有人问我（......），无论谁被推举担任英国的领导人，我都不会质疑。英国是法国的朋友。"

英国首相特拉斯是周四在英国东南部诺里奇举行的保守党选举会议上拒绝就马克龙是，"朋友还是敌人"提问作出回答。特拉斯Liz Truss只是说她对马克龙要听其言观其行。

她说，她将 "根据法国总统的行动 "来判断他。 特拉斯目前仍然是英国看守政府中的外相，并正在寻求接替7月辞职的约翰逊在唐宁街10号的首相职位。

当天主持晚会的记者问到 "马克龙，是朋友还是敌人？"时，特拉斯曾回答说 "陪审团还没到齐"，引来全场大笑。特拉斯接着说， "如果我成为首相，我将根据马克龙的行动，而不是他的言论来判断他。"

据法新社说，法国和英国之间有许多有争议的问题，包括英国脱欧后的一些问题，无论是渔业还是北爱尔兰议题。

英法两国是北约成员国，对俄罗斯入侵乌克兰也有不同的态度，约翰逊对俄罗斯总统普京采取了非常强硬的态度，而法国总统马克龙则捍卫与克里姆林宫的主人保持对话的必要性。

在周五被问及这一争议时，约翰逊说他 "与马克龙的关系一直非常好"。他用法语补充说，法国总统马克龙是我们国家的一个非常好的伙伴。

约翰逊称，与法国的关系 "极为重要"。即将离任的英国首相在对萨里（伦敦西南部）进行实地访问时并说：“法国在很长一段时间内都非常好，事实上从拿破仑时代就开始友好，我认为我们应该对此感到高兴。”

约翰逊说，"而就马克龙而言，我与他的关系非常好，我可以告诉你一件事，马克龙是我们国家的忠实崇拜者。"