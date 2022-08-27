乌战：法国道达尔被迫“出逃”了

乌克兰/俄罗斯/法国/道达尔

经过两天的争议，法国能源巨头道达尔能源公司（TotalEnergies）被迫宣布出售与俄罗斯合资的能源子公司股份，这间公司被指控制造并输送给参与侵略乌克兰战争的俄罗斯军用飞机所用燃料。自俄罗斯入侵乌克兰以来，道达尔这家法国上市集团一直被批评是最后一家没有离开俄罗斯的主要西方石油公司。

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法国道达尔能源公司退出被指控向俄罗斯军方供油的合资公司。据法新社说，由Terneftegaz（法国集团拥有49%的股份，俄罗斯的Novatek拥有51%的股份）经营的Termokarstovoye气田被《世界报》和非政府组织 "全球见证 "指控向俄罗斯的一家炼油厂提供天然气凝析油，并将其变成石蜡。这种石油副产品随后被运往为参与乌克兰战争的俄罗斯军机提供燃料。

根据周三公布的调查，自乌克兰被入侵以来，Terneftegaz的出货量占俄罗斯炼油厂收到的原材料的8%以上。

在调查公布后压力下，道达尔能源公司否认了这些燃料的乌战去向，还声称出售这家合资企业的步骤几周前就已经开始了。

据法国道达尔公司声明说，道达尔能源公司于7月18日与俄罗斯诺瓦泰克公司达成协议，出售其在Terneftegaz公司49%的股份，"在经济条件允许下道达尔能源公司收回在该领域的投资金额"，但道达尔没有给出任何数字。

稍后，俄罗斯Novatek诺瓦泰克公司在一份声明中确认，它现在拥有该油田100%的股份。

8月8日，俄罗斯当局被要求批准这项交易，并于8月25日给予批准。 道达尔能源公司和诺瓦泰克公司于8月26日签署了最终销售协议。

道达尔说，这项销售符合其在3月份为与俄罗斯有关的活动制定的 "行动原则"。

26日上午，道达尔公布了俄罗斯诺瓦泰克公司的内容，保证这种燃料决不是为俄罗斯军队准备的。俄罗斯诺瓦泰克公司在TotalEnergies发表的这份声明中保证，"我们的子公司和与诺瓦泰克有联系的公司生产的所有不稳定凝析油都在我们的Purovsky凝析油稳定厂进行处理"，然后 "运送到列宁格勒地区的Ust-Luga工业综合体，该工业综合体生产的产品包括专门出口到俄罗斯境外的石蜡"。

自俄罗斯入侵乌克兰以来，这家法国上市集团一直被批评为最后一家没有离开俄罗斯的主要西方石油公司。该公司在3月份为自己辩解说，如果它不能找到一个非俄罗斯的买家，放弃在俄罗斯的活动 "因此将有助于使俄罗斯投资者致富，与制裁的目的相悖"。

乌克兰外交部长库莱巴（Dmytro Kouleba）在《世界报》披露后在推特上说："法国应该感到羞耻，法国公司正在参与谋杀乌克兰人和轰炸我们的城市"。他敦促："TotalEnergies，快快离开俄罗斯吧！"

法新社说，法国绿色和平组织称这次出售是道达尔能源公司在俄罗斯仍然活跃的商业关系的一个烟幕弹而已。该组织呼吁道达尔应该"出售在俄罗斯能源公司诺瓦泰克的所有股份，俄罗斯能源公司为俄罗斯军队提供物资"。

自俄罗斯侵略乌克兰战争开始以来，道达尔能源公司一直在逐步撤出俄罗斯。道达尔能源公司在俄罗斯仍然主要集中在亚马尔液化天然气的液化气上。 4月初，该法国集团宣布 "开始退出 "俄罗斯，对41亿资产进行折旧处理，包括停止对北极LNG 2天然气项目的融资。

上个月7月，道达尔能源公司将在北极油田的20%股份卖给了俄罗斯公司Zarubejneft，该油田自1999年首次开采以来已生产了 "超过2000万吨 "的石油。