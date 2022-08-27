法国妇女因暴力丧生人数上升

法国/家庭暴力

根据法国内政部公布的一份报告，2021年法国妇女遇害的人数比前一年增加了20%，有122名妇女被她们的配偶或前配偶杀害。

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2021年法国据报有122名妇女被杀，比前一年增加了20%。2021年，妇女受害占夫妻间暴力死亡的所有受害者的85%（143人死亡，包括122名妇女和21名男子），而2020年为82%，这一比例自2006年以来一直相对稳定。

与往年一样，妇女是暴力的主要受害者：2020年有102名妇女丧生，而2019年有146名妇女遇害。

据法国内政部的报告说，犯罪者的典型特征没有改变。研究报告指出，"大多数肇事者是男性，通常是夫妇，都是法国国籍，年龄在30至49岁之间或70岁以上，没有或不再就业。

受害者中近三分之一的妇女（32%）在过去已经遭受过暴力，其中64%的妇女已经向警方报告。其中，84%的人提出过投诉。在三分之一的案件中（33%），在事件发生时注意到至少有一种可能损害罪犯和/或受害者辨别力的物质（酒精、麻醉品、精神药物）阴影。

绝大多数杀害事件（78%）发生在夫妻双方、受害者或犯罪者的家中。

与往年一样，纠纷（31例）和不被接受的离异（27例）是暴力伤害的主要原因（41%）。紧随其后的是嫉妒（25例）和受害者患有疾病（21例）。

法国去年平均每两天半就有一起妇女遇害死亡记录，而2020年则是每三天就有一起。

据法新社说，在2021年8月1日至2022年7月31日期间，意大利的女性谋杀案也在增加（+16%），有125名妇女被杀，而前一年是108名。