法国民众开始投资太阳能电池板

法国/能源/价格

欧洲的秋天即将来临，由于乌克兰战争，各地能源费用也随之特别升高。在法国，民众受到政府设立的 "能源盾牌 "的保护，免受价格上涨的影响。但行政部门正在考虑限价计划的未来。

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法国公民投资于太阳能，光伏太阳能电池板很可能走俏。据本台报道称，一些人正在寻找替代大型国家公司简单供应能源的方法。例如，在法国南部，一群居民合伙购买了一块土地来安装太阳能板取能。四年前，这批村民将他们的积蓄投资创建一个由700块光伏板组成的太阳能自我管理园区。

这个集体项目从居民那里集资17.5万欧元。克里斯蒂安-梅西尔（Christian Mercier）是这个集体投资体的领导。他告知，"除了居民集资，该地区政府也帮助我们提供了10万欧元的援款。我们的目的是将太阳能电池板生产的电力卖给绿色能源网络。" 利用太阳能光伏技术生产能源，比电力公司EDF或任何其他传统能源供应商卖给我们的电能便宜得多。"

据他指出，“由于每千瓦可节省不少钱，对于每个人来说，光伏板的这种电能成本约为8至10生丁，比我们现在至少在20生丁左右的电力部门的付价便宜得多。我想说，我们必须考虑到我们在这个冬天有可能看到40生丁的价格，那么，我们试图尽量减少的是大约30至40%的电费。”

报道说，在过去的四年里，这个光伏园区生产的电力足以供应当地170个家庭，还不包括供暖。