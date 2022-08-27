马克龙主张与阿尔及利亚 "重建伙伴关系" 但称不存在向阿方道歉的问题

马克龙访问阿尔及利亚

法国总统埃马克龙周五在正式访问阿尔及利亚的第二天宣布，将于周六在阿尔及尔与阿尔及利亚总统特本 "签署一份联合声明"。根据爱丽舍宫，这将是一个 "更新的、具体的和雄心勃勃的伙伴关系"。但马克龙重申，不存在人们期待的法国在阿尔及利亚进行道歉的问题。

广告 继续浏览后续

据法新社报道；两国新的伙伴协议将主张在青年、侨民和创新的基础上建立 "新的伙伴关系"，以重振法国和阿尔及利亚之间的 "爱情故事"。

法国总统预计，这将是 "为青年并通过青年建立的新伙伴关系"，他宣布今年将在法国再原有的三万人基础上再多接收8000名阿尔及利亚学生。

据法新社， 除了围绕法国对阿尔及利亚的殖民统治（1830-1962年）的纪念问题，发放多少签证也一度成为双边关系的绊脚石，因为巴黎去年秋天以阿尔及尔没有迅速重新接纳其被法国驱逐的国民，曾决定将发放给阿尔及利亚的签证数量减半， 导致两国关系恶化。

马克龙说，他与阿尔及利亚总统都呼吁部长们 "在未来几周内 "推进这一问题。这将是一个打击非法移民的问题，但同时为 "滋养双边关系的两国家庭、艺术家、运动员、企业家和政治家 "放宽程序。巴黎希望帮助 "培训阿尔及利亚青年"，这对两国来说都是一个 "机会"。

双边和解

在周四的双边和解中，马克龙宣布成立一个历史学家联合委员会，"没有禁忌"地"共同审视从殖民化开始到独立战争结束的这段历史"。 然而，马克龙先生重申，不存在人们期待的法国在阿尔及利亚进行道歉的问题。

人权 、天然气 、反恐

马克龙在访问阿尔及尔之前被要求 "不要隐瞒""该国人权的恶化"，他说他已经与特本总统 "非常自由地 "讨论了这个问题。

在备受关注的阿尔及利亚天然气问题上，马克龙先生否认去阿尔及利亚“乞求”天然气，他强调天然气在法国能源结构中的比重很低（约20%）。

马克龙也 "感谢阿尔及利亚 "通过Transmed天然气管道增加了对意大利的输送量，使以前过于依赖俄罗斯天然气的 "欧洲更加多样化"。

他还恳请 "加强与阿尔及利亚的伙伴关系"，以打击萨赫勒地区的圣战威胁，特别是 "防止雇佣军在该地区猖獗，尤其是瓦格纳的雇佣军"。 这个俄罗斯私人团体在马里活动，而法国军队最近全部从马里撤出。 俄罗斯是阿尔及利亚的传统盟友，它向阿尔及利亚提供大部分的武器。

阿尔及利亚总统府表示，在紧张的地区背景下，马克龙和特布恩周五主持了一次前所未有的两国安全机构负责人会议。 阿尔及尔说这是 "独立以来第一次在这种级别的会议"。