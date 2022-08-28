法国总理许诺阻止能源价格“爆炸”

法国/价格

法国即将迈入秋天，冬天不远将随之而来。今年的秋冬，与欧洲各国一样，法国遭受俄罗斯发动侵略乌克兰战争的冲击，各种商品价格飙升前景让舆情动荡。法国总理博尔内不失时机表态，许诺阻止能源价格“爆炸”。

广告 继续浏览后续

据本台报道，在周末出版的《巴黎人报》的采访中，法国总理博尔内Elisabeth Borne向人们保证，最脆弱的家庭将继续得到政府帮助。博尔内承诺不会 "让能源价格爆炸"。

据总理博尔内说："法国民众可以放心，我们将采取措施缓冲价格增长。"而批发市场的价格已经爆炸，达到每兆瓦时1000多欧元，而一年前每兆瓦时约85欧元。自秋季以来，政府已经冻结了天然气价格，并对电价上涨设定了4%的上限。一旦这个 "限价盾牌 "在2022年底完成，据博尔内称，"我们将保持机制来缓冲能源价格"。博尔内说：“而且我们将采取具体措施进一步帮助最脆弱的群体。”

周六晚上，在梅斯的多数派集会上，面对左翼反对派的攻击，博尔内为政府的环境政策辩护。总理说，“我们对生态环境的雄心壮志是否应该减少到只局限于停止给高尔夫球场浇水或禁止私人游泳池？我们并没有忘记环境政策。有些人想让我们通过枝节论战来偏离环境保护战略，但他们不会成功。谎言不能破坏我们的稳定。那些简单、过时的解决方案不能欺骗法国人民。我们拒绝停滞不前，因为我们有决心，因为我们知道我们的目标，因为我们的计划是明确的，因为我们国家的法国人民有能力充分应对即将到来的变化。”

博尔内还宣布，她不会对从能源价格上涨中获益的公司的 "超级利润 "征税关上门。

稍早，社会党领导人奥利维尔-福尔宣布，他打算向左翼联盟提议，动员组织一次民众倡议公投，让法国人就这个问题进行投票。他在布洛瓦的PS夏季大学强调说：“CAC40所获得的令人难以置信的创纪录的利润显然应该被征税，因为他们只收不出，反而是法国男人和女人在气候问题上，用他们的疲弱购买力代付。你看到了道达尔公司的情况，它给出的回报与道达尔公司今天的利润相比是微不足道的。我们在这里不是为了乞求，而是说：你们是主要受益于现行制度的人，所以你们也必须是主要为改变现行制度做出贡献的人，因为没有付出，就没有气候修复。”

总理博尔内说，她不排除使用第49-3条来通过她的政府计划，而不在议会中对秋季的预算进行表决。