马克龙指控俄罗斯中国与土耳其在非洲抹黑法国 安卡拉说不同意

法国/土耳其/马克龙

土耳其谴责法国总统马克龙的 "不可接受 "和 "不受欢迎 "的言论。法国总统马克龙在阿尔及利亚访问时指责由安卡拉、莫斯科和北京操纵的 "网络 "在非洲散布反法宣传，抹黑法国。

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安卡拉方面拒绝法国总统马克龙对土耳其涉嫌在非洲参与抹黑法国的影响力的批评，并称此批评不可接受。

马克龙周五访问前法国殖民地国家阿尔及利亚，马克龙呼吁阿尔及利亚和非洲的年轻人 要被外国势力暗中操纵的网络的巨大操纵所迷惑，这些势力将法国视为 "敌人"。马克龙点名土耳其、俄罗斯和中国。马克龙并指控上述3国施行 "施加影响、新殖民主义和帝国主义 "规划。

土耳其外交部发言人丹朱-比尔吉奇在一份声明中谴责法国总统马克龙这些 "极其不受欢迎 "的评论。他说：“法国总统马克龙在处理他在非洲，特别是在阿尔及利亚的殖民历史方面存在困难，他是试图通过指责其他国家，包括我国土耳其，来使自己摆脱这一殖民历史的麻烦，这是不可接受的。”

该发言人说：“我们希望法国尽快达到必要的成熟度，在不指责其他国家的情况下面对自己的殖民历史。”

法国总统对阿尔及利亚进行为期三天的访问，旨在翻开两国关系近几个月来紧张的一页。

围绕法国殖民历史（1830-1962年）和血腥的解放战争的纪念问题在去年秋天曾造成了两国之间的严重裂痕，之后马克龙推动缓解两国关系。

据法新社，这次访问也正值欧洲国家试图寻找俄罗斯碳氢化合物供应的替代方案，特别是通过增加来自阿尔及利亚这个主要天然气生产国的供应。作为回报，阿尔及利亚希望看到该国作为一个地区大国的作用与地位得到确认。