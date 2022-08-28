黑山共和国指控俄罗斯网络袭击 法国提供安全固网支持

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巴尔干半岛国家黑山共和国总理宣布，该国政府部门突遭大规模网路攻击。黑山共和国国防部长指控，网攻背后的主嫌就是俄罗斯。法国称，将向黑山共和国提供网络安全专业支持

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据法新社报道称，黑山共和国总理阿巴佐维奇Dritan Abazovic）宣布，该国政府部门27日遭受大规模网路攻击；据该国国防部长称，网攻背后的主嫌就是俄罗斯。该国包括财政部在内等多个政府机构的电脑系统已受到感染，身为北大西洋公约组织（NATO）成员国的黑山共和国已要求盟国提供协助，避免损失扩大。法国回应愿意提供援手。

黑山共和国总理阿巴佐维奇并未证实本次网攻的来源，但国防部长指出，本次网攻「性质非常复杂，不可能是由个人所发动」，而俄罗斯正是幕后黑手。

拥有62万人口的黑山共和国宣布支持欧洲联盟（EU）对俄罗斯入侵乌克兰制裁后，莫斯科于3月将黑山共和国加入敌国名单。

黑山共和国警告，该国所有重要基础设施都面临风险，包括电力和供水系统。

报道称，该国发电厂已转为手动操作。

法新社说，这是近期内针对黑山共和国政府机构的第二波网路攻击。

应黑山政府要求，法国将向黑山政府机构提供网络安全专业支援。黑山共和国政府机构遭受重大网络攻击。

法国数字转型和电信部长Jean-Noël Barrot和法国外交部长Catherine Colonna周六告诉法新社："法国政府正在积极回应黑山当局的请求，并使国家信息系统安全局（ANSSI）可以在网络安全的检测、分析和补救方面提供支持和援助。

法国方面说：ANSSI将向黑山人提供其分析和咨询能力、专业知识和诀窍，以了解情况并开始采取第一批即时补救措施。法国强调，这项任务 "符合创建区域网络能力发展中心的项目精神，该中心由法国和斯洛文尼亚支持，中心将在黑山设址"。

法国方面还明确指出，"在2021年底，法国已经有45000名网络安全专家，即比2018年多出50%。" 法国官方说，面对网络攻击的重新抬头，政府拨款"1.4亿欧元专门用于培训新的网络安全专家"，这也是总统马克龙去年推出的法国2030计划的一部分。