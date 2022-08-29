尼斯恐袭案今在巴黎开庭

法国/尼斯恐袭案

尼斯恐袭案悲剧发生6年后，法国近年遭恐怖袭击又一起重大雪案今天在巴黎开庭审理。法国司法部门将努力回应2016年7月14日造成86人死亡的尼斯袭击事件受害者亲属的期望，这是继2015年11月13日恐怖袭击之后，法国本土另一起最致命的一次恐怖袭击。

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6年前，在法国国庆日的晚上，31岁的突尼斯移民穆罕默德-拉胡埃吉-布勒尔（Mohamed Lahouaiej-Bouhlel）驾驶一辆19吨重的卡车冲向聚集在法国尼斯海滨大道上观看焰火的人群。在4分17秒时间内汽车碾压恐怖行径造成86人死亡，几百人受伤。

但是，穆罕默德-拉胡埃吉-布勒尔是巴黎这次审判的大缺席者，因为案发当晚他被安全警力开火后遭击毙。

案发两天后，"伊斯兰国 "恐怖组织宣告承责，并宣称组织发动了尼斯袭击。然而，法国的反恐调查并没有确定这次袭击与伊斯兰国恐怖圣战组织之间有直接联系。

在袭击者缺席的情况下，由大法官洛朗-拉维奥特（Laurent Raviot）主持的特别巡回法庭的法官将审查七名男子和一名女子的刑事责任，他们是恐怖袭击者的帮凶或参与贩运为穆罕默德-拉胡埃吉-布勒尔准备作案工具及武器的中间人。

有三名被告：拉姆齐-凯文-阿雷法（Ramzi Kevin Arefa）、乔克里-查夫罗德（Chokri Chafroud）、阿坦-亨纳吉（Artan Henaj），他们均被拘留，其中包括另一案件中的一名被告（阿坦-亨纳吉）。

涉案的其他四人--马克西姆-塞拉伊（Maksim Celaj）、恩德利-埃莱齐（Endri Elezi）、穆罕默德-格拉伊布（Mohamed Ghraieb）和恩克勒贾-扎斯（Enkeledja Zace），他们正接受司法监督，可以自由出庭。

涉案的第八个嫌犯，Brahim Tritrou也将缺庭接受审判。据他的律师称，该被告目前被关押在突尼斯。但法国司法部门已经对他发出了逮捕令。

三名被告因与恐怖主义有关联而被起诉。他们面临着20年至无期徒刑，这三名被告中（拉姆齐-凯文-阿雷法）还是累犯。

其他五名被告被指控犯犯罪，面临五至十年的监禁。

法新社说，上述涉案人没有一个被指控有组织团伙共谋谋杀或企图谋杀而被起诉。甚至在开庭之前，袭击者的缺庭以及没有保留对被告的谋杀共犯的事实，已经在民事当事人中引起了一些 "挫折感"。

该案民事当事人有865人，包括39名外国公民，以及他们的律师（共119人）。审判计划持续到12月16日。听证会将在星期二至星期五的上午和晚上举行。

作为象征，该案庭审在历史悠久的巴黎司法宫 "量身定做 "的刑事法庭上进行。2015年11月13日的巴黎恐怖袭击案袭案庭审，就是在这间特别庭进行审判。

对于不能前往巴黎的民事方，法国司法将在尼斯的Acropolis会议中心的一个大厅里同时播出，该厅可容纳500人。

该听证会在网络直播进行，但会略微延迟30分钟，提出要求的民事方，包括国外的民事方，都可以看到。听证会将提供完整的英文翻译。

与巴黎2015年11月13日恐怖袭击案的审判一样，这次审判也将被拍摄下来，并记录在案，供历史参考。

法新社说，在预计的证人中，法国前总统弗朗索瓦-奥朗德和2016年在任的前内政部长贝尔纳-卡泽纳夫可能出庭作证。

民事当事人、受害者亲属和袭击事件的幸存者将有五个星期的时间来作证。预计11月初将对由14名律师辩护的被告进行首次审讯。