法国调查法航飞行员在航程途中打架，漏油飞机持续飞行

飞行安全

法国航空传出2名飞行员于载客飞行途中在驾驶舱内大打出手，尽管这起事件并没有酿成灾害，事后涉案飞行员已遭停飞，法国航空事故调查局正进行相关调查。

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6月在一架从日内瓦飞往巴黎的法航航班上。瑞士「论坛报」（La Tribune）报导，班机上的正副飞长在起飞后不久即发生争执，其中一人先出手打对方，之后两人揪住对方的衣领。

机组人员闻声随即赶往驾驶舱劝架，而且在剩余的航程中，一名机组人员还在驾驶舱坐镇，避免2名飞行员再度发生口角。

美联社报导，一名法航官员表示，冲突发生后，航班仍继续飞行并安全著陆，并强调公司对飞行安全的承诺。

法国航空事故调查局（BEA）8月24日发布报告称，部分法航飞行员没有在安全事件中严格遵守飞安程序。后来这场冲突的相关消息被媒体曝光。

法国航空事故调查局的报告还提及于2017年至2022年的发生另外3起类似事件，并强调部分飞行员遇到状况时，是根据自己对情况的分析，而不是航空公司的安全规定，自行采取行动因应。

法国航空事故调查局的调查还包括法航让发动机漏油的飞机持续在非洲上空飞行事件。

法航回应，公司目前正进行安全审查，也承诺遵循法国航空事故调查局的建议，其中包括日后允许飞行员研究他们的飞行任务，并在训练手册中强调严格遵守程序的重要性。