俄罗斯再次削减对法国供应天然气 法国应对

乌克兰危机/法国

法国能源公司Engie称，俄罗斯天然气工业股份公司通知从今天起再次削减对法国天然气供应。法国Engie确保对客户承诺所需天然气供应，法国总理博尔内敦促企业加快节能。

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法国能源公司Engie今天在一份声明中表示，俄罗斯天然气工业股份公司已经通知从8月30日起再次减少对法国天然气供应，主要因双方在合同一些适用问题上存在分歧。

法国Engine同时表示确保对客户承诺所需天然气数供应量，并采取措施减少俄罗斯天然气供应削减可能造成影响和财务损失。

此前法国能源公司Engie副执行总裁韦杉（Claire Waysand）表示，已经准备好应对俄罗斯全部停止对法国天然气供应，目前储备量达到91%，足够度过冬季。

同时法国能源公司Engie证实周一与阿尔及利亚国有石油公司谈判，以增加从阿尔及利亚的天然气进口，如果达成协议阿尔及利亚或将向法国增加天然气供应量50%。

自从俄罗斯入侵乌克兰，最近几周俄罗斯天然气工业公司大幅减少对包括法国在内的欧洲多国天然气供应量，不过法国对俄罗斯天然气的依赖程度相当较低，在今年7月从俄罗斯进口天然气约占法国天然气消费量的4%。

为减少对俄罗斯供应天然气依赖，法国总理博尔内本周一敦促企业做好准备，加快节能，进行绿色转型，否则政府会对限制天然气和电力供应，企业将首先受到影响。

同时法国政府也正准备一些措施来支持那些有可能因限电而受到影响严重的企业。