俄威胁切断天然气供应 法总统召集能源国防委员会议

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面对俄罗斯全面切断向欧洲天然气供应的前景，法国总统马克龙于周五（9月2号）上午召开国防委员会会议，评估法国天然气和电力供应情况，并研究避免能源短缺和采取何种节约应对的方案。

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法新社指出， 国防委员会最初是为国防和安全事务保留的，总统马克龙曾多次使用国防委员会机制来管理新冠疫情危机，但也引发了政治对手对单独行使权力的批评，反对派尤其对总统利用国防委员会而 "绕过议会 "的做法表示关切。

总统府解释说，这次国家安全委员会的目标是 "评估法国天然气和电力供应情况，以便为今年秋季和冬季所有可能的情况做好准备"。同时也还将审视 "欧洲能源团结"。

报道指出，爱丽舍宫周五召集了与这一问题有关的"主管部长"及专家与会，包括总理、经济部长、负责能源转型的部长等。

来自俄罗斯的天然气流量已经枯竭，欧洲人也正在为可能的俄罗斯完全停止向欧洲提供天然气的举动作准备，俄罗斯此举旨在报复2月24日入侵乌克兰以来西方那个国家对莫斯科实施的制裁。俄罗斯天然气工业是石油公司（Gazprom）本周宣布，从周四9月1号起将结束对法国能源公司Engie的供应。俄方指出这家法国公司在 7 月份的天然气交付方面未付款。

除了能源，电力方面的情况也很紧张，因为部分核电机组由于腐蚀的问题导致无法使用。

法新社指出，总理伯尔纳 周四已经向法国电力公司（EDF）施加压力，要求其遵守反应堆维护计划，以避免法国不得不重启一家燃煤电厂。她最近告诉媒体，政府已经准备了几个月以避免出现断电的情况。如果减少10%的天然气消耗，就不会出现任何限制的措施。她认为这是可以实现的。法国总理指出，将在 "9月底或10月初 "提出所设想的情况。如果我们不采取节约措施，又遇到严冬的话，可能会有限制措施，但不会涉及到家庭用电。

法国能源监管委员会主席瓦尔功（Emmanuelle Wargon）则在周四表示，她也对 "在没有俄罗斯天然气的情况下度过这个冬天的可能性 "充满信心，因为目前俄罗斯天然气只占法国供应量的9%。但法国经济部长布鲁诺-勒梅尔周四曾警告，如果来自俄罗斯的天然气供应被完全切断，法国的经济增长可能会损失国内生产总值（GDP）的 "多达一个百分点"。

面对绿党党魁朱利安-巴尤认为能源保护委员会是一个保密的会议的批评， 法国政府发言人奥利维尔-维兰（Olivier Véran）保证说："不要把它看作是一个秘密论坛，它确实是一个合议的、集体的工作。”