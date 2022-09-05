尼斯恐怖袭击案 巴黎特别巡回法庭开审

法国/尼斯恐袭案

2016年7月14日尼斯恐怖袭击案的审判今天在巴黎开庭。六年前名为穆罕默德-拉胡埃-布勒尔驾驶的卡车冲向观赏7月14日在尼斯海滩举行的焰火晚会的人群。在这次由伊斯兰国（EI）恐怖组织曾宣称犯案的袭击中，共有86人死亡，450多人受伤，这是继2015年11月13日针对法国巴黎法兰西体育场、巴塔克兰剧院（Bataclan）和巴黎多家饭店酒吧露台的恐怖袭击之后，在法国本土上发生的另一起最致命的恐怖袭击。

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巴黎特别巡回法庭今天开始审判尼斯恐怖袭击案。本案主犯突尼斯裔人穆罕默德-拉胡埃-布勒尔在当天晚上遭击毙身亡。袭击者缺庭，另8名法国、突尼斯或阿尔巴尼亚国籍的人，包括一名妇女，正在巴黎特别巡回法庭出庭，庭审在为11月13日巴黎恐袭案审判而专门开设的司法房间里展开。

听证会于今天下午1:30开始，将持续到12月16日。

庭审第一天将用于询问确定被告的身份和民事方信息。审判前已经有865人登记入案。

被告的第一句证词预计将在周二公布。

审判将在尼斯的Acropolis会议中心的一个大厅里同步播出视像。

听证会将在周二至周五的上午和晚上举行，也将通过网络广播进行。庭审将提供完整的英文翻译。

与对11月13日巴黎恐袭案的审判一样，尼斯袭击案的审判将被拍摄下来，并记录在历史档案中。

法新社说，预计在未来几周出庭作证的证人包括前总统奥朗德和当时的内政部长卡泽纳夫。