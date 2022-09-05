法国外长今访土耳其 争取乌战一致立场

法国/土耳其

法国外交部长科隆纳今天下午前往土耳其访问，根据行前透露，法国方面希望与土耳其协调立场，并鼓励土耳其继续对乌克兰战争采取积极行动，促进土耳其与联合国的努力保持一致的方向。土耳其与俄罗斯关系良好，虽然向乌克兰交付战斗无人机，但土耳其也没有谴责俄罗斯入侵乌克兰。消息没有提及法国外长访问是否涉及平息争议，因为土耳其批评法国总统马克龙稍早在访问阿尔及利亚时曾指责土耳其与中国以及俄罗斯在非洲抹黑法国的说法。

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就乌克兰战争议题访问土耳其，法国外长称要鼓励土耳其的积极行动。据法国外长今天早上在RTL电台上说，她将到访安卡拉和伊斯坦布尔。法国外长说，土耳其在乌战中发挥着积极作用，我们必须对土耳其加以鼓励，并确保土耳其与联合国的努力保持一致。

继今年夏天土耳其参与调解，斡旋允许俄罗斯入侵乌克兰后被封锁在敖德萨港的粮食得以出口，土耳其总统埃尔多安在刚刚过去的周六，向俄罗斯总统普京提出，再由土耳其进行调解，帮助解决被俄罗斯军队占领的乌克兰扎波罗热核电站及其周边的危机。

据法新社说，土耳其与俄罗斯乌克兰都有良好的关系。虽然它向乌克兰提供了军用无人机，但在俄罗斯开始侵略进攻乌克兰后，土耳其拒绝加入西方对俄罗斯实施制裁。

据法国外长称，"欧洲采取了制裁，美国采取了制裁，一些盟国和伙伴国家也采取了制裁，但仍然有其他国家并没有采取制裁政策，例如土耳其（......）。重要的是要确保那些对俄罗斯没有采取制裁的国家不会变成规避国际社会大部分采取的制裁的平台。" 她说，对俄罗斯的制裁正在发挥作用，制裁措施将有越来越多的成效"。

据法国外长称，"不排除还会有推出其他制裁措施的可能性。"

法国外长说，至此，欧盟已经推出了多套措施来制裁俄罗斯经济。