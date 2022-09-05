马克龙：法国在能源上将和德国互通有无

换取电力

法国总统马克龙5日表示：法国正准备向德国输送更多天然气以换取电力。马克龙表示：欧洲团结正在发挥作用。我的想法是法国可以向德国输送天然气，并从德国获得电力。9月5日马克龙在与德国总理朔尔茨举行视频会议后宣布了上述消息。

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在这次能源新闻发布会上，马克龙还回顾了他认为未来几个月最重要的两个问题：“确保不会削减能源“以及“确保‘我们将控制其价格'。为此，马克龙明确指出，他“已经采取了所有措施”，通过“使我们的生产来源多样化，转向更多的可再生能源和核能”，并列出了阻止能源价格飙升的措施，因此“我们避免了天然气和电力价格上涨近 70%”。

马克龙（Emmanuel Macron）表示：他在竭尽全力“保护法国家庭和企业”，但他承认，在未来几个月内，政府将不得不“更好地针对这些能源问题并做出更具结构性的调整”，而这“必须伴随着欧洲采取的其他措施”。在这方面，马克龙特别赞成“几个欧盟国家集中采购天然气做法”，并为“能源运营商要求的欧洲贡献机制”辩护，而欧盟委员会正在制定自己的改革计划。 “然后可以将这笔捐款返还给成员国，以资助其有针对性的节能措施，”他解释说，他希望“采取措施打击投机行为”。

法国总统马克龙还肯定地表示：“最好的能源是我们没有消耗的能源”，法国节省能源计划的目标是“节省以往消耗能源的 10% 左右。为此，马克龙提出了几项法国人可以采取的节能措施：降低空调温度并“将房间内的供暖温度设定在 19 度左右”。

法国总统表示：“如果我们动员起来，我们可以达到节省 10% 能源的目标”。总统认为，“你们每个人都有尽力的责任”，因为“总动员的第一阶段是资源节能”。 “如果我们自发地做出这些看似微博的努力，国家将能够实现其大目标”。马克龙表示，对于他们来说，这种“自觉自愿”的态度可以避免强制配给。

马克龙承认在可再生能源方面，“法国的项目进展速度太慢了”。对于马克龙来说，“我们必须继续以强行行军的方式实施节能方案”。