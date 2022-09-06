一个法国国会代表团即将访问台湾

法国台湾

台湾外交部周二（9月6日）表示，一个由五名议员组成的法国国会代表团将在本周访问台湾，这是继美国一系列官员访台激怒北京后，首批欧洲高层来访。

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台湾外交部表示，一个法国国会代表团将于周三抵达台湾，并停留至下周一。他们将与副总统赖清德会面，还将拜会立法院长游锡堃、监察院长陈菊，以及相关部门负责人，并将参访台湾文化经济建设等。

这个来访的跨党派代表团将由法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发（Cyril Pellevat）率领，其他成员包括外交暨国防委员会副主席卡迪克（Olivier Cadic）、法制委员会副主席马克（Alain Marc）、德维莎（Brigitte Devésa）及乐维（Pierre-Antoine Levi），共5位跨党派议员。

这将是法国国会成员在1年内第4度组团访台，台湾外交部表达“诚挚欢迎”，表示“（访问）期间准备就全球与印太区域安全情势、科技创新、产业供应链、台法共同关注等议题交换意见，以进一步深化台法人民的坚实友谊及互惠互利的实质伙伴关系，并共同促进印太地区的和平稳定及经济繁荣。”

上个月，美国众议院议长南希‧佩洛西访问台北后，北京表示强烈“反对”，并在随即展开了空前大规模的军事演习。但这并未能阻止其他美国议员或州长接连到访台湾。预计今年晚些时候，德国、英国和加拿大的立法者也将来访。