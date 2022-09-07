法国当局警告应避免充当俄罗斯传声筒

法国/乌克兰/俄罗斯

法国政府发言人维兰呼吁法国各界警惕，不要沦为俄罗斯宣传的传声筒，特别是面对俄罗斯关于乌克兰战争的宣传，要保持 "集体警惕"。维兰说俄罗斯似乎在法国找到了舆论宣传的中继站，有时是由法国政治家，有时是由各类专家帮助普京作蛊惑宣传。法国多家政党以法国人民捍卫者自居，公开要求取消对俄罗斯的制裁，理由是这些制裁无损俄罗斯毫毛，反而伤害法国人民。

广告 继续浏览后续

法国政府发言人维兰Olivier Veran周三呼吁法国人面对乌克兰战争要保持 "集体警觉"。据法新社今天引述维兰批评说，"我们看到在电视平台上出现了一些出镜，有时是政治家，有时是'专家'，这些人的传声筒叙述，开始让俄罗斯的宣传话语在我们的领土上变得可信，有时甚至质疑在乌克兰发生的肮脏残酷战争事件的真实性。"

维兰在他的关于法国部长会议的报告中问道，俄罗斯总统普京说对莫斯科的制裁威胁到整个世界，如果欧洲对俄罗斯的制裁对欧洲的伤害比对俄罗斯的伤害更大，你认为像普京这样的领导人会这样说吗？

维兰还说，"我们不应该成为俄罗斯宣传的传声筒。做传声筒的政客与专家过度利用我们的言论自由，这种自由在法国与在俄罗斯是根本不同的，是活生生的为俄罗斯的宣传服务"，俄罗斯对法国没有什么其他期待，只等着法国这里不断有人出来评论或否认俄罗斯人的言论。而且，俄罗斯当局知道如何通过社交网络充当他们的中继宣传。

据维兰说：我呼吁大家集体保持警惕，在我们的价值观和我们为自由而进行的斗争方面，我们绝不能让步。

法新社说，法国前环境部长和2007年社会党总统候选人罗亚尔上周四谴责了乌克兰总统泽连斯基的 "通过宣传战争恐怖而阻止乌克兰停战进程"，罗亚尔特别质疑3月份乌克兰东南部 "被炸毁的妇产医院 "的事实。据她说，"你可以想象，如果有最轻微的受害者，最轻微的婴儿流血，在这个有手机的时代，我们都会有这些（图像）证据..."。罗亚尔还指责美国从二战以来就一直用战争恐怖宣传蒙蔽世界，并指责泽连斯基过度利用在欧盟各国议会里作战争恐怖宣传。

两天后，罗亚尔"向乌克兰战争的受害者 "道歉，说她 "从未否认过战争罪行"，然后她也向《解放报》承认，她在乌克兰妇幼医院问题上 "搞错了"。