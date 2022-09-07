马克龙推动法国重建大业不顺 反对派抵制

法国/马克龙

法国总统马克龙计划明天在巴黎附近的马库锡启动国家重建委员会。马克龙邀集约50人，思考法国未来，涉及就业、教育、健康、老龄化、环境和国家主权。法国工会、协会、民选代表也被邀请。但法国反对党均抵制，拒绝给予支持。

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据本台报道，马克龙启动全国重建委员会，但面临反对派的抵制和参与者的怀疑。

对国家重建委员会，马克龙的一位顾问高兴地赞扬说，这将是"坦率、直接、互动和未经约束的对话"。马克龙甚至将与参与者共进午餐。马克龙希望将国家重建作为他在总统竞选期间承诺的 "新方法 "的象征。"6月3日，马克龙在宣布国家重建计划CNR时解释说：法国人已经厌倦了来自上层的改革。

马克龙在明天活动的邀请信中说，国家重建委员会旨在本着对话和共同责任的精神，建立对国家局势的共识，并为我们同胞的关切制定具体解决方案。

会议选在法国橄榄球队训练中心的围墙内进行，预期八个半小时的讨论。问题是，爱丽舍宫吹响了号角，但忘记了总统马克龙的主要反对者，从CGT到通过左翼联盟以及极右的RN，都在抵制这个重建讨论会议。

在这个启动日之后，未来几周将在地方一级组织专题研讨会。

法国总统承诺的 "民主重建 "是否会走到组织公民投票这一步？爱丽舍宫仍然含糊不清。

本台报道说，马克龙可能正在再次尝试这种全民大辩论，在2019年初马克龙曾经推出这个形式的讨论，马克龙当时化解摆脱 "黄马甲 "危机。