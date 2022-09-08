中华民国副总统赖清德感谢法国政界政府对台湾的肯定支持

台湾

中华民国副总统赖清德9月8日接见了法国参议院欧洲事务委员会副主席贝勒发（Cyril Pellevat）率领的5人访问团。法国代表团表达法国对于台湾民主等普世价值的支持，赖清德则历数法国政界和政府近年来对台湾的肯定支持。

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赖清德首先代表蔡总统及台湾人民热烈欢迎一年中第四个法国国会代表团来访，强调“这是前所未有的，而且是在中共军演之后、台海局势仍然紧张的时候，因此更具意义。这不仅代表法国对民主台湾的支持，也向国际社会传达一个重要的讯息，就是热爱民主、自由、重视人权的国家，必须要团结合作，才有办法阻止极权主义的扩张。

赖清德历数：去年5月法国参议院以304票一致支持台湾参与国际组织，同年11月，法国国民议会也以压倒性票数通过支持台湾参与国际组织。今年，法国外交部也于8月5日发布声明，反对北京以美国众议院议长佩洛西的访台为借口，企图挑起两岸紧张关系，也反对北京企图改变现状，要求北京遵守国际秩序。赖清德还指出，法国外交部长柯罗娜（Catherine Colonna）亲自致电给日本外务大臣林芳正，传达维护台海和平稳定的决心。此外，包括法国在内的“七大工业国集团”外长联合声明中，也传达反对中共破坏两岸和平现状。这些法国对印太和平稳定的声明与主张，对整个趋势的稳定有很大的帮助，“我们除了要表达感谢之意，也期盼法国国会与政府能持续关注印太区域的和平与安全”。

第三次访问台湾的法国议员团团长贝勒发致词时表示：“最近一两个月以来，台海情势的升温，也让他们了解到此次来访有其重要性。法国身为印太地区的国家之一，除了关注这里的局势发展，也以包括连署或致函等各种方式，支持台湾的国际参与。”贝勒发还提到，访团此行来访，除了探讨半导体的问题外，也要表达法国对于台湾，还有台湾的民主等普世价值的支持，因为法国也共享这些普世价值。他强调，法国很重视台海局势的稳定，未来也会继续支持台湾。

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