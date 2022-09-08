法国议会代表团：台湾是稳定亚太地区的 "伙伴"

法国议会代表团访台

目前正在台湾访问的法国参议员贝勒发（Cyril Pellevat），在周四举行的新闻发布会上表示，台湾是稳定亚太地区的伙伴，并称他没有被中国吓倒。法新社指出，这位参议员率领的法国代表团是，中国自8月在台海之间举行军事演习以来，访问台湾的最大欧洲代表团。

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法国参议员称，法国 “在（台湾）这块领土上有相关利益，为了亚太地区的稳定，我们认为台湾是一位伙伴。

法国代表团周二抵达台湾进行为期六天访问，在代表团其他四名参议员的簇拥下，贝勒发议员说他没有被中国吓倒。

法新社指出，台湾一直生活在北京入侵的威胁之下，北京认为台湾是其领土的一部分，有朝一日会被收复，如果有必要的话，可以通过武力。

北京对任何可能赋予台湾合法性的外交行动都很反感，对西方政治家和官员的访问也越来越恼火。

本次访台是法国政届人士在一年内的第四次访问。

美国国会的8名代表也自本周二开始访问台湾，并在今天（9月8日 周四）离开。

此前，华盛顿还公布了与台湾进行正式贸易谈判的计划，以示对台的支持。

为此，台湾总统蔡英文称： "我们有信心，通过这一举措，我们可以签署一项高水平的贸易协定，推进双边贸易的发展"，她还承诺与华盛顿合作，会促进更紧密的贸易关系。

"台湾不会退缩"

8月初，为报复美国众议院议长南希-佩洛西（Nancy Pelosi）对台湾的访问，北京进行了武力示威，佩洛西是25年来访问台湾的美国最高级别的民选官员。

蔡英文总统在与美国代表团会面时曾说 "台湾不会屈服于压力或胁迫。 我们将捍卫我们的民主体制和我们的生活方式。台湾不会退缩。"

中国大陆八月初举行的军事演习是自1990年代中期以来，举行的规模最大、最具侵略性的演习，此举在美国引发了“声援台湾”的呼声和广泛支持，在国会山庄，台湾也罕见的得到了共和、民主两党的支持。

根据彭博新闻社的数据，到目前为止，美国今年有28名国会议员访问了台湾，是自2013年以来最多的一次。

法新社报道指出，和大多数国家一样，美国和法国正式承认的是北京而不是台北，但两者仍是台湾的重要盟友，并与其保持实际上的外交关系。

华盛顿的官方政策既反对台湾宣布独立，也反对中国对台湾使用武力。

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