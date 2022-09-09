布鲁塞尔呼吁成员国“重新审查”俄罗斯人签证

欧洲/俄罗斯

欧盟内部事务专员约翰松今天周五呼吁申根国家“重新审查”俄罗斯人的入境签证，以便保证欧洲安全问题。

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欧盟内部事务专员约翰松今天周五表示俄罗斯入侵乌克兰战争对欧洲安全构成威胁，欧洲人不应该天真，普京的目标是要摧毁欧盟。

欧盟内部事务专员约翰松与芬兰内政部长克里斯塔·米科宁在芬兰的拉彭兰塔发表上述讲话，他表示，我们不能排除一些人来的目的是要引起欧洲社会起义和引发暴力事件，或者试图进行有目的地宣传，欧盟需要更深入地研究相关事宜。

欧盟于周五正式通过暂停 2007 年通过向俄罗斯国民发放签证便利协议，该措施将于下周一9月12日生效，以应对乌克兰战争。 欧委会消息目前只有不到一百万俄罗斯人持有有效的申根区签证。

欧盟执行官正准备向成员国发布指导方针，以确保他们优先向“持不同政见者的记者、出于人道主义或家庭原因的申请人发放签证。

欧盟内部事务专员约翰松表示对于那些因非必要原因而欧洲的人，确实需要非常、非常进行深入检查，他呼吁欧盟成员必须更加严格重新考虑向俄罗斯人发放签证，因为已经发现一些在欧盟国家的俄罗斯人向乌克兰人挑衅。

近期拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚和波兰已经暂停让持有欧洲签证的俄罗斯公民进入。

另外芬兰已经通过法律要加强与俄罗斯分开的1300公里的边境安全。

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