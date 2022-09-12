法国9月份又出现新的创纪录高温天气。

法国/天气

法国在经历了创纪录的夏季热浪和灾难之后，9月12日星期一，法国又遭遇对9月份来说是创纪录的高温天气。

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虽然气象学上的法国秋季已从9月份开始，但是，星期一，特别不一般的热浪高峰又袭击法国，主要影响了法国西南部的大片地区。

周一，法国西南部一些地方的气温接近40°C。位于比利牛斯山脉的波城，气温为创纪录的38.9°C，在波尔多地区的一些著名葡萄园，气温达到了创纪录的38.1°C。再朝北走，在大西洋沿岸的南特市，周一的气温则是35.1°C，这是60年来南特9月份的最高气温。

和今年夏季法国在6月份7月份和8月份遭遇的三次热浪一样，星期一的热浪也是和大西洋的低压现象相连的，它“吸入热带的热空气，然后向西班牙北部移动，再向法国西南部移动”。

不过，根据法国气象局，本次的秋季高温和今年夏季的热浪是不同的，持续的时间应该是短暂的。在周一的高温天气后，周二就将是暴风雨天气并将持续到周三。

法新社指出，长期以来，气候学家们一直警告说，全球变暖将导致夏季更热，导致高温天气开始得更早，持续的时间更长。在北半球，2022年的夏天就是气候变化的一个例证。

法国经历了有记录以来的第二个最热的夏天，平均气温比正常水平高出2.3°C，还发生了许多火灾和大范围的干旱。

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