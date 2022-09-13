法国政府预计，2023年经济增长将低于预期，通货膨胀则将高于预期

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在2023年财政法案中，法国政府预计的明年的经济增长率是1%。

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法新社报道，法国经济部长布鲁诺·勒梅尔周二对媒体说，在法国政府的2023年财政法案中，法国政府预计的明年的经济增长率是1%。而在此之前，法国政府对2023年的法国经济增长的预计是1.4%。

另外，在“乌克兰战争持续、能源价格上涨、法国主要贸易伙伴的经济脆弱”的背景下，法国经济部正在上调2022年和2023年的通货膨胀预测。”。

不过，勒梅尔保证，尽管有这些不利的因素，“法国是能够抵抗的”。他对2022年法国的经济增长率至少是2.5%的预测表示祝贺。

法国经济部长还表示，尽管明年的增长预期被下调，“我们在2023年的财政赤字会保持在5%以下”。

法国经济部长勒梅尔还承诺，尽管政府要节省公共开支，但政府将继续“在危机情况下给家庭和企业提供保护”。

勒梅尔说，因此，法国政府“将维持对天然气和电力（价格）的价格盾牌机制”，不过，勒梅尔也说，当局计划在1月1日进行有限制的涨价。

涨价到底会是多大的幅度，在周三的新闻发布会上，法国总理博尔内应该对此会有具体的说明。

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