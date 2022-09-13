法国新浪潮之父辞世：安乐死

法国新浪潮之父

法国-瑞士电影制片人、法国新浪潮之父，让-吕克-戈达尔（Jean-Luc Godard），9月13日在瑞士辞世。其家人的顾问向法新社证实，他求助于“协助自杀”结束自己的生命，享年91岁。

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让-吕克-戈达尔（Jean-Luc Godard）被称为“引爆”电影的“弄潮人”，出道于上世纪50年代，他导演的电影《精疲力尽》是新浪潮的标志之一。法新社说，“他带走了第七艺术的一部分历史”。

法国总统马克龙在推特上写道："他像是法国电影界的一次显灵，然后成为大师（......）。“我们失去了一个国宝，一个天才的眼睛"。

让-吕克-戈达尔（简称JLG）长期逃离了第七艺术的世界，多年来，一直居住在瑞士日内瓦湖畔的罗尔（Rolle ）。

这位新浪潮之父在家人陪伴下在家中平静地去世。他的妻子、导演安妮-玛丽-米耶维尔（Anne-Marie Miéville）在一份声明中说："他将被火化"，“对于这个回避荣誉的人，不举行正式仪式"。

让-吕克-戈达尔的家庭顾问帕特里克·让纳雷（Patrick Jeanneret）告诉法新社，这位电影制片人是采取“协助自杀”的做法离世的，这证实了之前《解放报》的报道。

这位顾问解释说，根据医疗报告的内容，让-吕克-戈达尔"在自己出现多种丧失能力的病症后"，求助于这种援助。这在瑞士是合法的。

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